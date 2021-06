BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 6 GIUGNO/ Italia seconda in Europa per inoculazioni

Vola la campagna vaccinale in Italia, come si evince dal bollettino Covid. In particolare, questo fine settimana è davvero da record per il nostro Paese, dove, per il secondo giorno consecutivo, sono state raggiunte le 600mila iniezioni nell’arco di ventiquattro ore. Questo è quanto emerge dall’aggiornamento ancora parziale dei dati di ieri, secondo cui le inoculazioni sono state 598.582, ma, inevitabilmente, il numero è destinato a crescere ulteriormente nelle prossime ore. Un primato importante, che ci avvicina a quell’immunità di gregge tanto ricercata lo scorso inverno da esperti e uomini di scienza.

In questo momento, come dichiarato dal generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, l’Italia è anche il secondo Stato in Europa per numero di cicli vaccinali completati (ovvero l’inoculazione di entrambe le dosi). Meglio di noi ha fatto solo la Germania di Angela Merkel, mentre ci siamo lasciati alle spalle tanto la Spagna, quanto la Francia. Insomma, gli estremi per essere soddisfatti (ma non ancora appagati) ci sono davvero tutti. (aggiornamento di Alessandro Nidi)

BOLLETTINO VACCINI COVID 6 GIUGNO: +600MILA VACCINAZIONI

Puntuale come un orologio svizzero, si ripresenta l’appuntamento quotidiano con il bollettino vaccini Covid, che anche quest’oggi, domenica 6 giugno 2021, testimonia l’andamento della campagna vaccinale in Italia e fornisce i numeri aggiornati relativi ad essa. Stando a quanto pubblicato nella mattinata odierna dal Governo, precisamente alle 6.07, nel Belpaese è stata toccata quota 37.671.984 dosi somministrate, (+600mila rispetto a ieri, qui il bollettino), numero pari all’89.7% del totale di quelle consegnate, che sono invece 41.987.609, nel dettaglio 27.733.972 Pfizer/BioNTech, 3.750.557 Moderna, 8.943.380 Vaxzevria (ex AstraZeneca) e 1.559.700 Janssen (Johnson&Johnson). Continua ad aumentare, parallelamente, anche il numero di coloro che hanno ricevuto la seconda dose, arrivati quasi a quota 13 milioni, per l’esattezza 12.902.652, pari al 23.78% della popolazione over 12. Al momento, le Regioni più virtuose si rivelano essere Lombardia e Umbria, entrambe con il 92% delle dosi consegnate già somministrate, tallonate da Abruzzo (91,7%), Molise (91,6%), Puglia (91,5%), Basilicata (91%), Liguria (90,6%), Friuli-Venezia Giulia (90,5%), Emilia-Romagna (90,2%) e Provincia Autonoma di Bolzano (90,1%).

BOLLETTINO VACCINI COVID 6 GIUGNO, GARAVAGLIA: “FAVOREVOLE A SECONDA DOSE PER TURISTI STRANIERI, MA…”

Appresi i dati che compongono il nuovo bollettino vaccini Covid in Italia, vanno riportate ora le parole del ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, pronunciate ai microfoni del Festival dell’Economia di Trento: “Sono favorevole con buon senso alla seconda dose vaccinale per turisti stranieri che vengono in Italia o per italiani che si muovono per un periodo particolarmente lungo. Le Regioni, chi più chi meno, hanno raggiunto una copertura importante e quest’estate potremo avere dei margini per trattare queste eccezioni. Certo, se diventasse una regola, sarebbe il caos”. In merito al green pass europeo, Garavaglia ha asserito che si tratta di un continuo approfondimento, ma dovrebbe ormai essere questione di settimane, visto che il termine che si sono dati i Paesi europei è il 1° luglio per l’operatività. Ci saranno pertanto regole comuni e semplicità: si circolerà tranquillamente e senza nessuna limitazione se si è vaccinati, se ci si è sottoposti al tampone o se si è guarito dall’infezione da Covid-19 e si posseggono gli anticorpi.



