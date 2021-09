Bollettino vaccini covid oggi 6 settembre/ 79.1 mln di inoculazioni, 38.6 immunizzati

Ecco il bollettino vaccini covid aggiornato ad oggi, lunedì 6 settembre 2021, il report che fotografa l’andamento della campagna vaccinale in Italia, che ricordiamo, è scattata lo scorso 27 dicembre 2020, più di 8 mesi fa. Come riferito dal ministero della salute e dall’Iss, il numero di dosi totali somministrate è cresciuto a quota 79.1 milioni, all’incirca 100mila inoculazioni in più rispetto alla giornata di ieri (qui potete trovare il precedente aggiornamento).

Galli “Guariti dal covid non dovrebbero fare il vaccino”/ “Su terza dose ho dubbi..."

Bene il dato relativo alle persone che hanno completato il ciclo vaccinale, portatosi a quota 38.6 milioni, pari al 71.6% della popolazione over 12. Si tratta di un numero significativo da tenere in considerazione, in quanto, da questo dato dipenderà l’eventuale introduzione dell’obbligo o comunque l’estensione dell’uso del green pass. Infine, per quanto riguarda le dosi consegnate, in Italia ne sono giunte ad oggi 88.142.098 (di cui l’89.8% somministrate), fra cui 62.663.523 Pfizer/BioNTech, 11.486.133 Moderna, 12.033.659 Vaxzevria-AstraZeneca e 1.958.783 Janssen. Intanto nella giornata di ieri il ministro della salute, Roberto Speranza, ha ribadito l’importanza della vaccinazione, invitando gli italiani a vaccinarsi per evitare nuove chiusure durante i prossimi autunno e inverno.

Locatelli: “Obbligo vaccinale scelta politica”/ “Riapertura scuole non mi preoccupa”

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 6 SETTEMBRE, L’APPELLO DI SPERANZA

“Il vaccino è lo strumento per evitare nuove misure restrittive – sono le parole di Speranza rilasciate ai microfoni del Corriere della Sera – non è una scelta già determinata e certa, ma uno strumento che abbiamo e se necessario andrà attuato senza paura”.

In merito all’obbligo vaccinale, invece, Speranza ha spiegato quali saranno gli eventuali criteri che indurranno il governo ad introdurre la misura: “Si parte dal quadro epidemiologico e dalle ospedalizzazioni con particolare riferimento a terapie intensive e decessi. Dati che verranno incrociati con la percentuale di vaccinati. Tra i fattori, anche la ‘forza della variante”. Ma nulla è ancora certo: “Potremmo trovarci in difficoltà anche con più del 90% di vaccinati, o al contrario non avere bisogno dell’obbligo pur senza raggiungere quella quota”.

SCENARIO COVID/ Perché le vaccinazioni non ci hanno "salvato" dai contagi di agosto?

© RIPRODUZIONE RISERVATA