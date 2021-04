Bollettino vaccini covid oggi 7 aprile/ 11.5 milioni di dosi inoculate, immuni 3.5

Salgono a 11.5 milioni le dosi somministrate in Italia. E’ questo quanto si evince dall’ultimo bollettino vaccini covid, quello aggiornato stamane, mercoledì 7 aprile 2021, alle ore 6:01. Prosegue quindi la campagna di vaccinazione nel Belpaese, ed oltre alle 11.510.905 di dosi iniettate, aumentano anche gli immuni, coloro che hanno già ricevuto anche la dose di richiamo, leggasi 3.5 milioni.

In totale nel nostro Paese sono giunte più di 14 milioni di fiale (qui un’intervista a riguardo), di cui 8.7 firmate Pfizer/BioNTech, 4 milioni circa di AstraZeneca e 1.3 di Moderna. Le donne che sono già state vaccinate sono 6.8 milioni, mentre gli uomini sono 4.6; gli over 80, invece, sono ormai quasi giunti a quota 4 milioni, seguiti dai 3 milioni di operatori sanitari e sociosanitari e dal milione di unità del personale scolastico.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 7 APRILE, CRISANTI SU ASTRAZENECA

Intanto non si placano le polemiche nei confronti del vaccino di AstraZeneca, e della presunta correlazione con alcuni casi di trombosi. A riguardo ha cercato di fare chiarezza il professor Andrea Crisanti dell’università di Padova, che intervistato dal Quotidiano Nazionale ha ammesso: “C’è un’isteria totale – le parole del direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’Azienda ospedaliera di Padova e docente di Microbiologia dell’ateneo cittadino –. Abbiamo completamente perso il senso della Storia. Siamo riusciti a eliminare il vaiolo con un vaccino che era pericolosissimo e ci ha lasciato una o due cicatrici sul braccio. Inoltre causava una cheratite virale devastante ogni 10mila casi e una encefalite mortale in un caso su 100mila. L’anti polio provocava la vera poliomielite in uno malato su 500mila. Sono andato a rivedere gli articoli dell’epoca: l’adesione al vaccino era un plebiscito. Ora abbiamo 40 casi di trombosi, con 15 persone morte su 30-40 milioni di dosi iniettate: questa è una situazione estremamente accettabile. Il vaccino da febbre gialla ha una complicazione grave ogni milione di somministrazioni: meno rischio di così non è possibile”.

