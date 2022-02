Bollettino vaccini covid oggi 7 febbraio/ 130.7 milioni di vaccinazioni eseguite

Il bollettino vaccini covid di oggi, 7 febbraio 2022, è stato aggiornato come sempre di prima mattina dal Ministero della Salute e dall’Iss, l’istituto superiore di sanità. Anche per oggi si confermano i dati positivi della campagna di vaccinazione italiana, con il numero totale di dosi somministrate che si è portato a quota 130.7 milioni, per una crescita rispetto al bollettino di ieri di circa 200 mila unità.

Bollettino coronavirus Lombardia, dati 7 febbraio/ Positività 7.8%, -75 ricoveri

A spingere le vaccinazioni totali sono in particolare le terze dosi, i cosiddetti booster, ad oggi giunte a quota 35 milioni, mentre, per quanto riguarda le persone che hanno ricevuto almeno la prima dose, il dato odierno segna quota 49.2 milioni, pari al 91.2 per cento del totale della popolazione vaccinabile, un numero davvero importante. Infine uno sguardo alle persone immunizzate, coloro che hanno completato il primo ciclo vaccinale, pari a 47.7 milioni, e alle dosi consegnate nel nostro Paese, ad oggi a quota 131 milioni.

Bollettino coronavirus Ministero Salute 7 febbraio/ +20 in T.I., positività 11.2%

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 7 FEBBRAIO: IL COMMENTO DI FIGLIUOLO

Ed ha sottolineato per l’ennesima volta l’efficacia dei vaccini anti covid, il generale Figliuolo, commissario straordinario dell’emergenza covid. Intervistato nella giornata di ieri dai microfoni di Repubblica, si è soffermato su quello che si prospetterebbe essere un ritorno alla normalità da qui a breve, e sulla dose booster: “Contagi e ricoveri in calo ma il virus circola, l’attenzione resti alta – dice l’alto esponente del corpo militare italiano – si entra in una fase più favorevole, in cui le risorse sanitarie potranno essere ribilanciate verso la cura delle patologie gravi e la prevenzione”.

SCENARIO/ Covid anno terzo, i due rischi da evitare per non ricadere nel loop

Poi Figliuolo ha aggiunto, come riportato da Skytg24.it: “Senza l’accelerazione sul booster ci sarebbero state ben altre conseguenze, anche sull’economia. Una quarta dose come le precedenti per ora non è prevista: se necessario in futuro, se non ci saranno emergenze, si farà” in farmacia o dal dottore”. Chiusura Sanremo: “Io a Sanremo? Ho gradito la battuta di Fiorello, sono contento sia tornato il pubblico”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA