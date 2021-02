Bollettino vaccini covid oggi 7 febbraio/ Superata quota un milione di immuni

Nuovo aggiornamento del bollettino vaccini con i dati di oggi, domenica 7 febbraio. Continua la spedita la campagna vaccinale in Italia, e stando a quanto riportato dal sito ufficiale del governo, dati aggiornati alle ore 18:50 di ieri, sono quasi 2.5 milioni le dosi già somministrate, per l’esattezza 2.487.314. Gli immuni, coloro che sono già stati sottoposti al richiamo, sono invece 1.078.035, numeri decisamente importanti e che fanno ben sperare.

Le donne vaccinate ad oggi sono 1.566.295, contro i 921.019 uomini, mentre gli operatori sanitari e sociosanitari che hanno ricevuto il vaccino sono 1.731.410, con l’aggiunta di 483.903 unità di personale non sanitario. Continua il lento incremento anche degli over 80, ad oggi 18.784 vaccinati, infine, per quanto riguarda le regioni, la più efficiente risulta essere la Valle d’Aosta, con il 99.1% di dosi somministrate rispetto a quelle ricevute, seguita dalla Campania a quota 94.4 con il Piemonte a 94.3.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 7 FEBBRAIO, LA MORATTI CHIEDE PRIORITÀ AI TASSISTI

Intanto nelle scorse ore è uscita allo scoperto l’assessore al Welfare della regione Lombardia, Letizia Moratti, che si è appellata affinché nella fase 2 della vaccinazione vengano inserite alcune categorie a forte rischio contagio come tassisti e operatori di trasporto pubblico, aggiungendo che altre sottocategorie “come estetisti e parrucchieri, addetti alla manifattura, commercianti, sono in fase di valutazione, secondo le segnalazioni ricevute dalle associazioni”. Moratti, come fa sapere Repubblica, ne ha parlato durante gli Stati generali del patto per lo sviluppo: “Regione Lombardia auspica che nell’ambito delle categorie dei servizi essenziali le altre regioni e il governo concordino per l’inserimento dei tassisti, come tutti gli operatori del trasporto pubblico locale, nelle priorità della campagna vaccinale che partirà immediatamente dopo quella riservata agli anziani over 80”, ricordando come i tassisti “sono a contatto con molte persone” e per questo “maggiormente esposti al rischio di contagio. Il loro operato – aggiunge e conclude – costituisce l’essenza stessa dell’attività di impresa individuale che va quindi tutelata e protetta anche per l’interesse di servizio pubblico”.



