Bollettino vaccini covid oggi 7 giugno/ 38.1 milioni di dosi somministrate

Classico appuntamento con il bollettino vaccini covid di oggi, lunedì 7 giugno 2021. Attorno alle ore 6:00, come ogni giorno, il ministero della salute ha emesso il nuovo report con tutti i dati aggiornati sulla campagna di vaccinazione anti covid, e il computo totale di dosi somministrate è stato di più di 38 milioni, per l’esattezza 38.178.684 (+500mila rispetto a ieri, qui il bollettino). Un dato che è pari al 90% dell’intera quantità di vaccini che sono state consegnate in Italia dal 27 dicembre scorso, leggasi 42.383.709, nel dettaglio, 27.733.972 Pfizer-BioNTech, 4.096.657 Moderna, 8.993.380 Vaxzevria (AstraZeneca) e 1.559.700 Janssen (J&J).

"Coronavirus creato in laboratorio, ecco le prove"/ Sul WSJ: "C'è impronta genetica"

In merito agli immuni, coloro che hanno già completato il ciclo vaccinale con prima e seconda dose (o eventuale solo monodose se vaccinati con Johnson & Johnson), il dato è salito a quota 13 milioni, quasi un quarto dell’intera popolazione over 12 (24%), un altro dato molto positivo. Continua quindi spedita la campagna di vaccinazione in Italia, e ciò sta portando ad un costante decremento della curva epidemiologica, con i casi che sono ormai stabilmente da tempo sotto i 3.000, i posti letto che si stanno svuotando, e i decessi che si sono stabilizzati sotto le 100 unità.

Denise Pipitone, la Guardia giurata/ “Avrei dovuto portare via quella bimba...”

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 7 GIUGNO, PFIZER HA SALVATO 5.500 PERSONE IN ISRAELE

Chiaro indizio in merito al fatto che i vaccini funzionano, così come fatto sapere anche nelle scorse ore da Pfizer, che avrebbe salvato in Israele ben 5.500 persone. Lo ha fatto sapere l’amministratore delegato della multinazionale farmaceutica, Albert Bourla, rivolgendosi al premier israeliano Benyamin Netanyahu, in un messaggio di congratulazioni “per una campagna di vaccinazione andata oltre le mie aspettative”. L’ad di Pfizer ha aggiunto: “Avete fatto un lavoro straordinario mobilitando il vostro sistema sanitario”, per poi sottolineare che “E’ stata la campagna migliore al mondo”. Il 57% degli israeliani si è vaccinata da dicembre ad oggi “circa 159 mila contagi, 25 mila ricoveri e 5.500 morti”. Numeri davvero importanti.

LEGGI ANCHE:

Abrignani/ “Vaccino ai giovani per proteggere i fragili e bloccare nuove varianti”

© RIPRODUZIONE RISERVATA