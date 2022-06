Bollettino vaccini covid oggi 7 giugno/ 742.897 quarte dosi somministrate

Il bollettino vaccini anti covid di oggi, martedì 7 giugno 2022, è stato reso pubblico come sempre dopo le ore 6:00 di stamane. Il ministero della salute e l’Iss, l’istituto superiore di sanità, hanno aggiornato la situazione riguardante la campagna vaccinale nel nostro Paese, ricordiamo, scattata il 27 dicembre di due anni fa. Ad oggi il numero totale di dosi somministrate è salito a quota 137.8 milioni, il che significa che rispetto al totale comunicato nel bollettino vaccini covid di ieri, il dato è aumentato di circa 50mila dosi, una costante negli ultimi mesi.

Salgono a rilento le quarte dosi, ad oggi in totale 742.897, così come le terze dosi, di fatto ferme a 39.6 milioni, pari all’83.06 per cento della popolazione che ne ha diritto. Sempre stabili infine anche i numeri riguardanti gli italiani immunizzati, coloro che hanno completato solo il primo ciclo vaccinale con le due prime dosi, e quelli che invece hanno ricevuto solo una dose di vaccino, per l’esattezza 48.6 e 49.3 milioni.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 7 GIUGNO: ZINGARETTI E L’INCONTRO CON YUNUS

Ed ha parlato ieri di vaccino anti covid il governatore della regione Lazio, Nicola Zingaretti. L’ex segretario del Partito Democratico, che ha contratto l’infezione durante la prima ondata della pandemia, ha incontrato il premio Nobel per la Pace, Muhammad Yunus, economico che aveva inventato un geniale sistema di pagamenti per le persone povere, e a riguardo l’esponente Dem ha scritto su Facebook: “Un grande onore ricevere il Nobel per la Pace, Muhammad Yunus per una conversione su salario minimo, lotta alla povertà e alle disuguaglianze, rafforzamento del sistema sanitario”.

Zingaretti ha poi aggiunto e concluso: “Un’occasione per rilanciare l’impegno per il vaccino anti Covid come bene comune in tutto il mondo, anche per i Paesi in via di sviluppo. Vogliamo ospitate un grande summit internazionale invitando gli oltre 150 leader di tutto il mondo che hanno firmato il manifesto per il vaccino bene comune e per rilanciare il tema della salute come diritto universale”.











