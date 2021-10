Bollettino vaccini covid oggi 7 ottobre/ 85.7 milioni di dosi somministrate

E’ stato comunicato poco fa il nuovo bollettino vaccini covid di oggi, quello aggiornato al 7 ottobre 2021. Poco dopo le ore 6:00, così come ormai accade da quasi dieci mesi a questa parte, il ministero della salute e l’istituto superiore di sanità hanno ufficializzato tutti i nuovi dati sulla campagna vaccinale in Italia (scattata lo scorso 27 dicembre), a cominciare dal numero dei nostri concittadini immunizzati, coloro che hanno quindi già completato il ciclo vaccinale, giunto a quota 42.9 milioni, dato che significa che il 79.6 per cento dell’intera popolazione vaccinabile over 12 è “coperta” dal siero anti covid.

In merito alle dosi totali somministrate, queste sono salite a quota 85.7 milioni, quindi circa 200mila in più rispetto alla precedente rilevazione (qui potete trovare il bollettino completo di ieri), mentre, per quanto riguarda la terze dosi somministrate in Italia, siamo saliti a quota 214.658, il 2.8 per cento della platea da vaccinare.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 7 OTTOBRE: ZINGARETTI SUI VACCINI

E a proposito di vaccini ieri il governatore della regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha voluto ribadire l’importanza del vaccino anti covid nella lotta contro il virus e in ottica di un ritorno alla vita pre 2020: “Nonostante la pioggia, non ci ferma nessuno2”, le dichiarazioni dell’ex segretario generale del Partito Democratico in occasione di un evento al Testaccio organizzato con l’As Roma e la Asl Roma 1 a sostegno della campagna vaccinale.

“Voglio ringraziare innanzitutto questa equipe – ha proseguito il presidente della regione Lazio – ma anche tutta l’Asl Roma 1, perché nella Capitale stiamo raccogliendo risultati straordinari nella campagna di vaccinazione, sicuramente grazie all’impegno di tutti ma grazie soprattutto a chi sta in trincea. E grazie alla Roma perché quello che sta facendo, è esattamente quello di cui abbiamo bisogno in questo momento per portare a termine la campagna vaccinale”. All’evento, oltre a Zingareti erano presenti anche l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, il direttore della Asl Roma 1, Angelo Tanese, e il direttore di Roma Department, Francesco Pastorella.

