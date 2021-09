Bollettino vaccini covid oggi 7 settembre/ 38.8 mln di immunizzati, 72% totale

E’ giunto il momento di scoprire il nuovo bollettino vaccini covid, il report aggiornato ad oggi, martedì 7 settembre. Poco dopo le ore 6:00 di questa mattina il ministero della salute e l’istituto superiore di sanità hanno ufficializzato gli ultimi aggiornamenti, a cominciare dal numero di dosi somministrate in totale dal 27 dicembre ad oggi, leggasi 79.4 milioni, numero in crescita rispetto a ieri mattina di circa 300mila unità (qui il precedente bollettino).

Continua a salire anche il dato più importante, quello relativo alle persone immunizzate, che hanno cioè già completato il loro ciclo di vaccinazione, e che da tempo ha superato quota 70%, e che attualmente segna 72 per cento (sempre più vicini all’obiettivo dell’80%), per un totale di 38.8 milioni di persone. Infine, a livello di dosi consegnate, si segnalano 88.1 milioni di farmaci giunti in Italia dal 27 dicembre 2020, di cui 62.6 milioni di Pfizer/BioNTech, altri 12 milioni di AstraZeneca, 11.4 di Moderna e infine gli 1.9 milioni di Johnson & Johnson.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 7 SETTEMBRE: GIORGETTI SUL GREEN PASS

Intanto si parla sempre di più dell’estensione del green pass, che a breve dovrebbe divenire obbligatorio molto probabilmente anche per tutti i lavoratori della pubblica amministrazione e in generale delle aziende. Ne ha parlato nella giornata di ieri il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, che a margine della visita presso il Supersalone, il salone del Mobile di Milano, ha spiegato: “Una cosa è certa: è che per la ripresa delle attività economica, visto che parliamo di questo Salone, dobbiamo garantire condizioni di sicurezza – le dichiarazioni riportate nella giornata di ieri dai colleghi di Skytg24.it – le condizioni di sicurezza esigono che chi frequenta i luoghi affollati in qualche modo dia garanzie di non contagiare nessuno”.

“Quindi – ha proseguito Giorgetti – il Green pass è una misura che va esattamente in questa direzione. Quindi, ne prevedo un’ulteriore estensione”. Al momento l’unico vero nodo sembrerebbe essere quello legato ai trasporti pubblici e in quel caso bisognerà valutare con attenzione l’andamento dei contagi.



