Bollettino vaccini covid oggi 8 febbraio/ 1.1 milioni di immuni in Italia

Il nuovo bollettino vaccini covid di oggi, lunedì 8 febbraio, segnala più di 2.5 milioni di dosi di farmaco somministrate, per l’esattezza 2.546.913 (dato aggiornato alle ore 19:00 ieri sera). Sale nel contempo anche il numero di persone che si sono già sottoposte al richiamo e che di conseguenza sono immuni al coronavirus, leggasi 1.123.835. In merito alla situazione regionale, la Valle d’Aosta continua a procedere spedita con il 100% di dosi somministrate, seguita a ruota dalla Campania a quota 95.8, con il Piemonte subito dietro a 95.7.

In generale, comunque, tutte le regioni d’Italia stanno vaccinando secondo i piani prestabiliti con l’obiettivo di raggiungere l’immunità di gregge regionale nel più breve tempo possibile. Poco più di 1.6 milioni le donne vaccinate, contro i 943 mila uomini, mentre sono 1.766.722 gli operatori sanitari e sociosanitari che hanno avuto il farmaco. Sempre a rilento invece gli over 80 vaccinati, al momento 19.782.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 8 FEBBRAIO, IL PUNTO DI CARLO PERNO

“È la prima volta che nella storia dell’umanità che nell’arco di mesi abbiamo più di un vaccino efficace dalla scoperta di un virus – le parole di Carlo Federico Perno, responsabile del dipartimento di Microbiologia e Diagnostica di Immunologia del Bambino Gesù di Roma, ai microfoni de IlFattoQuotidiano.it – gli effetti benefici del vaccino contro la poliomielite, dell’antivaiolosa, dell’antimorbillo e dell’antitetano hanno impiegato decenni per essere evidenti. Noi stiamo parlando di accelerare da sei mesi a tre mesi la campagna. Certamente prima facciamo meglio è, però non sono sicuro che il problema sia quello dal punto di vista sanitario, di passare da sei a tre mesi. Certo, bisogna raggiungere tutti rapidamente e completare bene le schedule vaccinali. La scelta inglese di vaccinare tutti con una dose ritardando la seconda per mancanza è ragionevole dal punto di vista di tutela immediata perché tutti producono anticorpi e sono un po’ protetti, ma potrebbe creare le condizioni per cui quando arriverà la seconda dose il virus in qualche mondo avrà sviluppato resistenza. Se si rispettano i dosaggi le probabilità che il virus scappi sono minori”.



