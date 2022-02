Bollettino vaccini covid oggi 8 febbraio/ 91.2% di italiani con almeno una dose

Continua la straordinaria campagna di vaccinazione anti covid di massa in Italia, e l’ennesima conferma la si è avuta anche oggi, martedì 8 febbraio 2022, grazie al bollettino vaccino dedicato. Il ministero della Salute e l’Istituto superiore di sanità hanno certificato ieri sera dopo le ore 20:00, i nuovi numeri, a cominciare dal dato totale di dosi somministrate, ben 130.8 milioni, per un incremento rispetto al bollettino di ieri di circa 100mila dosi.

Il numero delle terze dosi, i booster, ha invece raggiunto oggi quota 35.2 milioni, mentre le persone immunizzate, coloro che hanno completato il ciclo vaccinale con le prime due dosi, si sono portate a quota 47.7 milioni, leggasi l’88.4 per cento della platea di vaccinabili. Cresce anche il dato riguardante gli italiani con almeno una dose di vaccini e quindi in procinto di immunizzarsi, ad oggi a quota 49.2 milioni (il 91.2 per cento del totale), infine, in merito alle dosi consegnate, il dato ha raggiunto oggi la quota di 131 milioni.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 8 FEBBRAIO: MELONI DIFENDE I DUBBIOSI SUI VACCINI

E sui vaccini anti covid ha espresso il proprio punto di vista Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, che attraverso le telecamere di Non è l’Arena, su La7, ha confessato: “Mi spaventa il dibattito sui vaccini in Italia, chi ha dubbi viene trattato da criminale”. L’ex ministra dell’ultimo governo Berlusconi ha quindi spiegato che non sottoporrà a vaccinazione la propria figlia: “Non vaccinerò Ginevra, l’ho già detto e lo rivendico. Mi spaventa molto come affrontiamo questo dibattito sui vaccini in Italia”.

E ancora: “La scienza sulla vaccinazione dei minori non è tutta d’accordo”, sottolinea. “Ho fatto fare a mia madre subito la terza dose perché è una figura a rischio. Ritengo che lo stesso rischio non ci fosse per mia figlia”. Poi il suo intervento sui vaccini si è concluso con le parole: “Mi preoccupa che chiunque abbia dei dubbi venga trattato come un criminale o un terrorista”.

