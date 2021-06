Bollettino vaccini covid oggi 8 giugno/ 38.7 milioni di dosi, +600mila in 24 ore

E’ stato comunicato poco fa il nuovo bollettino vaccini covid, quello relativo ai dati di oggi, 8 giugno 2021. L’aggiornamento delle ore 6:00 ha segnalato 38.7 milioni di dosi somministrate in Italia dal 27 dicembre ad oggi, il che significa che nelle ultime 24 ore c’è stato un nuovo incremento di 600mila dosi (qui il bollettino di ieri).

Crisanti: "Privacy va abolita"/ "Geolocalizzare chi entra nei luoghi pubblici"

Sale in contemporanea anche il dato relativo agli immuni, coloro che hanno già completato il ciclo vaccinale, arrivati a quota 13.1 milioni, pari al 24.31% della popolazione over 12, quasi un quarto del totale. Nel nostro paese sono giunte in questi cinque mesi e mezzo 42.3 milioni di dosi, di cui più della metà firmate Pfizer/BioNTech, leggasi 27.7 milioni, quindi quasi 9 milioni di Vaxzevria (ex AstraZeneca), 4 milioni di Moderna e 1.5 di Janssen, il vaccino di Johnson & Johnson.

Denise Pipitone, Ore 14 mostra lettera nuovo testimone/ "Conosco Claudio Corona..."

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 8 GIUGNO, L’ANNUNCIO DI MODERNA

Nel mondo scientifico si continua intanto a dibattere sulla famosa variante indiana, alla luce dei casi in aumento in Gran Bretagna, mentre l’azienda Moderna ha comunicato di aver chiesto all’Ema, l’Agenzia europea del farmaco, l’autorizzazione all’uso del proprio vaccino anti covid sugli adolescenti, la fascia compresa fra i 12 anni di età e i 18 (per cui per ora viene fatto solo Pfizer). “Siamo lieti di annunciare – le parole di Stéphane Bancel, Chief Executive Officer di Moderna – che abbiamo presentato all’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) la richiesta di approvazione della commercializzazione condizionata del nostro COVID-19 Vaccine per l’uso negli adolescenti. Siamo incoraggiati dal fatto che il COVID-19 Vaccine di Moderna sia altamente efficace nel prevenire l’infezione da COVID-19 e SARS-CoV-2 negli adolescenti. Abbiamo inoltre richiesto l’autorizzazione a Health Canada e richiederemo un’autorizzazione d’emergenza alla FDA degli Stati Uniti e alle agenzie di regolamentazione di tutto il mondo per questa importante fascia di popolazione. Restiamo impegnati a fare la nostra parte per aiutare a porre fine alla pandemia di COVID-19”.

LEGGI ANCHE:

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 7 GIUGNO/ +142 contagiati, +6 decessi

© RIPRODUZIONE RISERVATA