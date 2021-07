Bollettino vaccini covid oggi 8 luglio/ 55.4 mln di dosi inoculate, immuni a quota 22

Il bollettino vaccini covid di oggi, giovedì 8 luglio 2021, è stato emesso stamane, come da copione poco dopo le ore 6:00. Il ministero della salute ha così aggiornato tutti i dati relativi alla campagna vaccinale italiana, che ricordiamo, è scattata lo scorso 27 dicembre, quindi da poco più di 6 mesi. Continua a crescere ad un buon ritmo il numero totale di dosi somministrate, e ad oggi siamo arrivati a quota 55.4 milioni, per l’esattezza 55.456.276. Tenendo conto che ieri mattina il totale di somministrazioni era pari a 54.9 (qui il bollettino completo), il numero è cresciuto di circa 500mila dosi in 24 ore.

‘Mio Italia’ denuncia la Cina/ “Diffusione Covid e ritardi han fatto fallire aziende”

Bene anche il dato degli immunizzati, che ad oggi sono praticamente 22 milioni, precisamente 21.999.201, numero pari al 40.73% della popolazione totale vaccinale over 12. In merito alle dosi che sono state consegnate nel Belpaese, si tratta di un totale di 63.036.569 milioni, di cui ben 43 milioni a firma Pfizer/BioNTech, con altre 11.7 milioni di AstraZeneca, quindi 5.9 di Moderna e infine 2.2 di Janssen, il vaccino di Johnson & Johnson.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 7 LUGLIO/ Ministero Salute: 14 morti e 1.010 nuovi casi

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 8 LUGLIO: L’APPELLO DELL’OMS

Continua quindi il lento avvicinamento all’obiettivo dell’immunità di gregge, raggiungibile molto probabilmente fra settembre e ottobre, ma ieri è uscita allo scoperto l’Oms, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha messo in guardia da comportamenti troppo ‘libertini’: “Assumere che il tasso di infezione da Covid non aumenterà grazie ai vaccini è un errore, Facciamo appello affinché si usi prudenza estrema per quanto concerne la fine totale delle restrizioni sanitarie e sociali in questo momento, altrimenti ci saranno delle conseguenze”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 7 LUGLIO/ Nessun nuovo decesso, -9 ricoverati

Il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus ha quindi comunicato che nel mondo è stato superato il traguardo di quattro milioni di vittime, sottolineando come il bilancio sarà certamente più alto: “Abbiamo appena superato il tragico traguardo di quattro milioni di morti registrate per Covid-19, che sicuramente sottovaluta il bilancio complessivo”. Un bilancio quindi decisamente tragico e inimmaginabile fino a soltanto pochi mesi fa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA