BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 8 MARZO/ 5,4 mln vaccinati, solo 1,6 con le 2 dosi

Sono 5.417.678 gli italiani vaccinati da fine dicembre fino ad oggi, ma solo 1,6 i milioni vaccinati con entrambe le dosi secondo il bollettino aggiornato fino all’8 marzo 2021: il piano vaccini prosegue ma ancora al rilento, in attesa che entri nel vivo il nuovo schema messo a punto dal Governo Draghi e dai due nuovi responsabili nazionali della campagna di vaccinazione – il Capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio e il neo-commissario all’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo. Sono 2,5 milioni gli operatori sanitari vaccinati finora, 897mila personale non sanitario, 439mila ospiti RSA, più di un milione gli over 80, 125mila le Forze Armate e 390mila il personale scolastico.

I dati a livello regionale vedono invece la Lombardia in testa con 823mila vaccinati a fronte di 1.077.630 dosi consegnate all’8 marzo, segue il Lazio con 540mila vaccinazioni effettuate, 468mila in Piemonte, 478mila in Emilia Romagna e 489mila in Campania. Serve però accelerare se si vuole uscire al più presto da una situazione mista chiusura-crisi economica-crisi sociale. Per farlo, il Premier Draghi si sta muovendo in tre direzioni: ribaltare completamente i vertici della campagna; fermezza europea e messaggi netti lanciati a Bruxelles (come il blocco delle dosi AstraZeneca diretti in Australia); centralizzare il più possibile logistica e operazioni di somministrazione, con collaborazione delle Regioni ma anche con regia unica nazionale.

VACCINI, OGGI NUOVA CIRCOLARE SPERANZA SU ASTRAZENECA

In attesa dunque che si innestino i primi risultati di questa accelerazione voluta dal Governo Draghi sui vaccini, in giornata è atteso un’importanza novità dal Ministero della Salute riguarda il vaccino AstraZeneca: come annunciato ieri dal Ministro Roberto Speranza a “Mezz’ora in più”, entro oggi verrà emessa circolare per l’ok all’utilizzo del suddetto vaccino anche agli over 65, «Ci sono nuove evidenze che dimostrano che anche il vaccino di AstraZeneca può essere usato su tutte le fasce generazionali. quindi noi abbiamo ricevuto un parere che va in questa direzione dal Css e già da domani o dopodomani ci sarà una circolare del ministero della Salute che andrà in questa direzione per il vaccino AstraZeneca agli over-65».

Contrastare le varianti per evitare nuovi lockdown, il senso dell’operato del Governo Draghi va in questa direzione: «Governare curva e vaccinare: avremo più dosi in arrivo e potremo costruire più spazi come questo di Roma Termini per ampliare la campagna di vaccinazione», ha spiegato ancora il Ministro Speranza intervenendo dalla stazione ferroviaria della Capitale per inaugurare il treno-hub per i vaccini anti-Covid, «Le prossime ore non saranno facili perché abbiamo due obiettivi: da una parte provare a piegare la curva e dall’altra richiamare tutti alla massima attenzione», ha concluso il titolare della Sanità.



