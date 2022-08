Bollettino vaccini covid oggi 9 agosto/ Raggiunta quota 2 milioni di quarte dosi

E’ stato pubblicato stamane il nuovo bollettino vaccini covid aggiornato ad oggi, martedì 9 agosto 2022. Prosegue la campagna di vaccinazione di massa nel nostro Paese, anche se i dati dell’ultimo periodo sono di fatto poco significativi. Le quarte dosi, il secondo booster recentemente esteso a tutti gli over 60 e ai fragili, non stanno decollando, e ad oggi sono solamente 139.9 milioni gli italiani che l’hanno ricevuta. Un numero che ha portato il totale di dosi somministrate dal 27 dicembre 2020, giorno di inizio della campagna, ad oggi, pari a 2 milioni, per un incremento di circa 50mila dosi rispetto al totale del bollettino vaccini covid di ieri.

Crescono lentamente anche le terze dosi, ormai “sature”, per un computo aggiornato di 40 milioni, pari all’83.9 per cento del totale della platea, infine, per quanto riguarda il dato degli italiani che hanno completato il primo ciclo vaccinale, fermandosi quindi alle prime due dosi, oggi segna quota 48.6 milioni, il 90.1 per cento dei vaccinabili.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 9 AGOSTO: I VACCINI NASALI IN SVILUPPO

E a proposito di vaccini anti covid, su un articolo segnalato da Science, a firma degli scienziati degli Stati Uniti Eric Topol (Scripps Research) e Akiko Iwasaki (Yale), ci si è focalizzati sui vaccini nasali in lavorazione, e precisamente su quelli in fase di sviluppo clinico e che hanno raggiunto gli studi di fase III. In totale si tratta di dodici potenziali vaccini che potrebbero essere approvati nei prossimi mesi, di cui tre a vettore virale, un quarto che è un vaccino a subunità proteica di AstraZeneca, specifica Il Fatto Quotidiano, a cui vanno aggiunti anche gli studi del team di Yale, coordinato dalla professoressa Iwasaki, su un vaccino a base di batteriofagi.

Gli esperti sono convinti che per proteggere ulteriormente la popolazione dal covid, e sconfiggere il virus, bisogna raggiungere l’immunità mucosale, e per farlo servono appunto dei vaccini nasali. Questi vaccini sono attesi da mesi e potrebbero dare anche un’ulteriore spinta alla vaccinazione per la loro praticità d’utilizzo, che potrebbe convincere a vaccinarsi anche coloro che hanno paura degli aghi e delle punture.











