Bollettino vaccini covid oggi 9 aprile/ Superata quota 12 milioni di dosi inoculate

Prosegue spedita la campagna di vaccinazione in Italia, così come si evince dall’ultimo bollettino vaccini covid di oggi, 9 aprile 2021 aggiornato alle ore 6:01. Le dosi somministrate hanno superato quota 12 milioni, per l’esattezza 12.059.220, su un totale di 15.568.730 consegnate, di cui 10.2 milioni di Pfizer/BioNTech, 3.9 milioni di AstraZeneca e le restanti 1.3 milioni di Moderna. Gli immuni, coloro che hanno già ricevuto sia la prima che la seconda dose, sono invece 3.7 milioni, mentre le donne vaccinate sono ad oggi 7.1 milioni contro i 4.9 uomini.

Per quanto riguarda le categorie, continuano ad aumentare gli over 80 che hanno ricevuto il siero, ad oggi 4.1 milioni, seguiti dai 3.1 milioni di Operatori Sanitari e Sociosanitari. Bene anche la campagna vaccinale nelle scuole, dove ad oggi sono state vaccinate più di un milione di unità, mentre nelle residenze per anziani i vaccinati sono saliti a quota 582mila, ormai la quasi totalità.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 9 APRILE, BASSETTI SU ASTRAZENECA

Intanto negli scorsi giorni abbiano assistito all’ennesima querelle su AstraZeneca, con l’Ema che ha deciso di consigliare il vaccino agli over 60: “Per chi ha più di 60 anni sembra non esserci alcun tipo di problema – ha detto il professor Matteo Bassetti, membro della task force anti covid della Liguria, a La7, su Coffee break – quindi dobbiamo vaccinare tutti quelli che hanno più di 60 anni, che sono quelli che hanno più bisogno. In questo momento gli anziani sono le persone che vanno protette subito e ben venga che si possa utilizzare su di loro AstraZeneca. Pensiamo prima a loro. I giovani possono aspettare. Cerchiamo di prendere il buono da una decisione sconcertante dell’Europa che dimostra sui vaccini un fallimento totale”, riferendosi al fatto che l’Ema ha lasciato ai singoli stati la libertà di scegliere a chi somministrare AstraZeneca. Bassetti ha aggiunto e concluso: “Sul vaccino AstraZeneca è stata fatta tanta confusione e ovviamente oggi il vaccino è compromesso per quanto riguarda la sua reputazione scientifica. Prima sì poi no, così le persone sono smarrite”.

