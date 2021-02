Bollettino vaccini Covid oggi 9 febbraio/ 1,78 mln vaccinati: il piano aggiornato

Alle ore 7.30 di oggi 9 febbraio il bollettino nazionale dei vaccini segna 1.178.838 persone a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose del vaccino anti-Covid: sono invece 2.630.102 il totale delle somministrazioni contando anche solo le prime dosi somministrate dal 31 dicembre fino ad oggi. Resta la Lombardia la regione col maggior numero di cittadini vaccinati, per la precisione 439.865 (il 92,6% delle dosi consegnate): scatterà a breve il piano Bertolaso con gli over-80 e le prenotazioni che potranno portare – secondo i calcoli della Regione – ad ultimare la vaccinazione di tutti cittadini lombardi entro giugno-luglio 2021.

Dietro alla Lombardia troviamo l’Emilia Romagna con 263.059 vaccinazioni, Veneto 221.331, Piemonte 249.016, Lazio 238.888: a livello di categorie vaccinate, fino ad oggi il bollettino nazionale aggiornato dalla struttura del commissario Arcuri mostra 1.851.499 vaccini per operatori sanitari e sociosanitari, seguono i 475.096 del personale non sanitario, 273.510 ospiti Rsa e 29.997 anziani over-80 (qui il calendario delle prenotazioni).

IL PIANO VACCINI SI AGGIORNA: LE NOVITÀ

Mentre si attende l’insediamento del nuovo Governo Draghi per approntare tutte le modifiche specifica al piano vaccini e alla gestione dell’emergenza Covid-19 nei prossimi decisivi mesi, l’aggiornamento del Piano Nazionale Vaccinazioni per Sars-Cov2 è stato già approntato in alcune parti dal Ministero della Salute, Aifa, Iss e Agenas. Sono 6 le categorie che verranno vaccinate in forma prioritaria nella seconda fase della campagna vaccinale anti-Covid: la prima sarà quella dei soggetti “estremamente vulnerabili” per particolari patologie, indipendentemente dall’età. Si tratta nello specifico – riporta l’Ansa – di soggetti «con malattie respiratorie, cardiocircolatorie, condizioni neurologiche e disabilità, diabete ed endocrinopatie severe, fibrosi cistica, patologia renale, malattie autoimmuni, malattie epatiche e cerebrovascolari, patologia oncologica, sindrome di Down, trapianto di organo solido, grave obesità».

La seconda fascia sarà invece per anziani 75-79 anni, la terza con 70-74 mentre la quarta categoria del piano aggiornato prevede vaccini per persone con particolare rischio clinico dai 16 ai 69 anni. La quinta invece è per il range d’età 55-69 anni, da ultimo i 18-54 anni senza aumentato rischio clinico: a queste prime 5 categorie andranno i vaccini a mRna (Pfizer-Moderna), alla sesta invece quello di AstraZeneca. Nell’aggiornamento del Piano nazionale vaccinazioni per SarsCov2 – che l ‘Ansa ha visionato – si indicano le priorità per la seconda fase della campagna anche in ragione dei vaccini disponibili.



© RIPRODUZIONE RISERVATA