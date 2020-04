Bollettino Veneto, conferenza stampa/ Video Zaia, dati coronavirus oggi 29 aprile

Pubblicità

Anche oggi, mercoledì 29 aprile, assisteremo alla classica conferenza stampa del governatore della regione Veneto, Luca Zaia, che analizzerà nel dettaglio i dati contenenti nel bollettino odierno circa l’epidemia da coronavirus. Per quanto riguarda i numeri delle ultime 24 ore, sono tornati a salire le vittime, ieri 64, di cui 18 negli ospedali e ben 46 nelle varie residenze per anziani. In totale, da quando è scoppiata l’emergenza, le vittime venete sono state 1.408. Il numero di infetti è salito invece di 129, (17.708 quelli totali dall’inizio dell’emergenza), e di questi sono ricoverati 1.187, di cui 120 in condizioni più serie, in terapia intensiva (i posti letti liberati sono stati tre nelle ultime rilevazioni). In isolamento fiduciario troviamo invece 7.291 persone, mentre i dimessi sono cresciuti in numero di altri 55, per un totale di 2.508. Tornando ai morti, l’ospedale di Belluno è stato quello che ha segnato il “record” negativo con 4 decessi.

BOLLETTINO VENETO, ZAIA: “NON ACCETTO CHE CI DIANO DEGLI IRRESPONSABILI”

Intanto, nella conferenza stampa di ieri, Luca Zaia ha difeso i suoi conterranei spiegando: “Non posso accettare che si dica che i veneti sono irresponsabili, sono persone perbene”. Parole che sono giunte a seguito delle critiche nei confronti dello stesso governatore circa la nuova ordinanza regionale che ha allentato un po’ le misure restrittive. Zaia non ha escluso altre ordinanze, per poi specificare che quelle attuali non verranno revocate: “non è un atto sovversivo – ha aggiunto – ormai abbiamo capito che i problemi di questo Paese sono il Veneto. Non ho bisogno di visibilità, non ho voglia di fare scalate nazionali, lasciateci lavorare in pace. Oggi – ha aggiunto – abbiamo degli indicatori – aggiunge parlando delle riaperture – che ci dicono che si può allargare, almeno lo dicono per il Veneto”. Il governatore ha poi voluto fare una precisazione sulle seconde case, che in Veneto si possono raggiungere ma a fronte di rigide regole: “ci si va individualmente, da soli, per controllare se ci sono dei lavori da fare, non si alloggia lì e si torna a casa. Dal punto di vista sanitario sfido chiunque a dire che questa è una messa a repentaglio della salute pubblica”.

