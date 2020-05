Bollettino Veneto, conferenza stampa/ Video Zaia, dati coronavirus oggi 3 maggio

Pubblicità

Si terrà anche oggi, domenica 3 maggio, la consueta conferenza stampa del governatore della regione Veneto, Luca Zaia, per analizzare i dati riguardanti l’epidemia da coronavirus. Nell’attesa, andiamo a dare uno sguardo veloce ai numeri di ieri, che confermano una tendenza positiva. Rispetto alle 24 ore precedenti, sono aumentati di 105 i casi positivi, per un totale che è salito a quota 18.244 infetti da inizio epidemia. I pazienti attualmente infetti sono invece 7.451, con una decrescita di 243 rispetto alle 24 ore prima, mentre le vittime sono state nove fra venerdì e sabato, per un totale di 1.502 persone morte fra ospedali e residenze per anziani dallo scorso 21 febbraio. Sale ancora il numero di guariti, ora 9.291 (332 persone in più), mentre le persone attualmente in terapia intensiva sono attualmente 108 (due in meno rispetto a venerdì), e quelle in area critica sono invece 970 (sei in più). Infine, in isolamento domiciliare troviamo 7.165 persone.

Pubblicità

BOLLETTINO VENETO, ZAIA: “PRONTI A FASE 2”

In attesa delle parole di oggi, Luca Zaia ha discusso ieri della Fase 2 imminente, che scatterà domani, lunedì 4 maggio. “Ho detto che il Veneto è pronto alla riapertura fatto salvo il parere della comunità scientifica. Se il Comitato tecnico scientifico vuole tentare un’apertura, noi ci siamo. Non sto promuovendo cose che non si possono fare, ma la rete della sanità del veneto è in grado di affrontare tutto. Da lunedì – ha proseguito – 1,2 mln di cittadini veneti saranno in giro. E’ fondamentale dire a tutti di non abbassare la guardia, la sfida dal mondo sanitario adesso passa al popolo nostro, il futuro dipendete da noi. Usare la mascherina ci aiuta a mantenerci in salute”. La riapertura della regione sarà comunque perfettamente in linea con l’ultimo Dpcm del presidente Conte: “Faremo una proroga della nostra ordinanza con alcuni aggiustamenti – ha specificato Zaia – il Veneto riaprirà in linea con le scelte nazionali. Le nostre principali preoccupazioni in vista di lunedì sono i trasporti e i bambini. Continuiamo a sollecitare il Governo per capire cosa fare, perché siamo in grado di creare una rete o un network per accoglierli ma vogliamo che il comitato tecnico-scientifico ci dia un supporto”.

LA CONFERENZA STAMPA DEL 2 MAGGIO





© RIPRODUZIONE RISERVATA