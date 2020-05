Bollettino Veneto, conferenza stampa/ Video Zaia, dati coronavirus oggi 4 maggio

Pubblicità

Anche oggi, lunedì 4 maggio, verrà emesso il bollettino della regione Veneto sui dati dell’epidemia da coronavirus, numeri che verranno poi analizzati nel corso della consueta conferenza stampa del governatore, Luca Zaia. A ieri, domenica 3 maggio, i contagiati totali da inizio emergenza sono stati 18.318, un numero che si è incrementato di altri 58 casi positivi nelle scorse ore, a conferma di una tendenza decisamente ottimistica. Per quanto riguarda le vittime, invece, queste sono salite a 1516, con l’aggiunta di sette decessi rispetto alla precedente rilevazione, tenendo conto sia dei morti negli ospedali quanto in quelli nella Residenze per Anziani. Salgono nel contempo anche i guariti, oggi 9.503 (+173), mentre scendono i ricoverati (1.058, dodici in meno), e le terapie intensive (103 in totale, 5 in meno). Infine, per quanto riguarda l’isolamento domiciliare, sono 6.830 le persone attualmente in quarantena nelle proprie abitazioni, mentre i dimissi sono saliti a 2.694.

BOLLETTINO VENETO, ZAIA: “NOSTRA ORDINANZA IN LINEA CON DPCM”

Nella conferenza stampa di ieri il governatore Zaia ha parlato a lungo della nuova ordinanza della sua Regione: “assolutamente in linea con quella del Governo, con alcune spiegazioni in più. Per quanto riguarda il distanziamento, ad esempio, non si deve tenere tra conviventi. Quando sin esce di casa, per esempio, è obbligatorio l’uso della mascherina, guanti o gel detergente. Non è obbligatorio l’uso della mascherina per i bambini fino a 6 anni, per le persone affette da disabilità, e per chi corre”. Zaia fa quindi una distinzione fra persone dello stesso nucleo famigliare, per cui ovviamente non servono distanziamenti e mascherine, e altre invece di nuclei diversi. Il numero uno del Veneto ha poi aggiunto: “È obbligatoria la mascherina su bus e treni, così come il distanziamento sociale di un metro: quindi i treni dovrebbero caricare metà dei passeggeri rispetto a prima dell’emergenza virus, gli autobus un terzo in meno di prima. Se in auto ci sono ad esempio quattro persone tutte conviventi, possono stare senza mascherina. Altrimenti se salgono ad esempio quattro amici è obbligatoria”.

