Bollettino Veneto, conferenza stampa Zaia/ Diretta video 20 marzo: dati Coronavirus

Continuano a salire i contagi in Italia e nella Regione Veneto. Non si arresta infatti la diffusione del Coronavirus, quindi il bollettino di oggi del governatore Luca Zaia sarà importante per capire la situazione e soprattutto l’evoluzione. È atteso per questa mattina e come di consueto verrà trasmesso in conferenza stampa in diretta video streaming sulla sua pagina Facebook. Gli ultimi dati forniti in conferenza stampa ieri sono stati aggiornati nel pomeriggio: il numero dei contagi è salito a 3.751, quindi con un incremento di 267 persone rispetto al mattino. Invece i morti sono saliti a 130, quindi ce ne sono stati 15 in più rispetto appunto al bollettino precedente. Per quanto riguarda i casi in isolamento, in tutta la Regione Veneto sono arrivati a quota 10.124. Anche per questo motivo Zaia si è unito all’appello del governatore lombardo Attilio Fontana, e rivolto al governo, riguardo misure più restrittive. Stanno aumentando le denunce, anche in Veneto, nei confronti di persone che non stanno rispettando le disposizioni del governo introdotte per l’emergenza Coronavirus. Zaia a tal proposito ha aggiunto nella conferenza stampa del Veneto che se le sue richieste non verranno soddisfatte, vedrà di prendere provvedimenti regionali, nei limiti a lui consentiti.

Diretta video Facebook conferenza stampa di Luca Zaia

BOLLETTINO VENETO, PROBLEMA FARMACI E CONTAGIO

C’è poi la questione dei farmaci che vede Veneto e Lombardia in difficoltà. I farmaci antiretrovirali per il trattamento del Covid-19 nelle Terapie intensive «sono carenti, e si riescono a reperire con sempre maggiore difficoltà». Discorso simile per antibiotici e anestetici. Ne ha parlato all’Ansa Simona Creazzola, presidente della Società italiana farmacia ospedaliera (Sifo): «Sono sempre più difficili da trovare soprattutto in Lombardia e Veneto». Sarà interessante allora conoscere l’opinione della Regione Veneto con Zaia in conferenza stampa. Intanto i medici della delegazione cinese che hanno visitato gli ospedali del Veneto, in collegamento Facebook dall’Azienda ospedaliera di Padova, approvano la linea dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) riguardo i tamponi. «Come dice l’Oms bisogna fare tamponi, tamponi e tamponi». Hanno ricordato che nella fase iniziale dell’emergenza avevano delle lacune sui tamponi. «Poi quando li abbiamo ricevuti ne abbiamo fatti tantissimi, più di 100 mila al giorno, un numero superiore sia ai casi di contagio che ai casi sospetti». I medici cinesi a Padova hanno parlato anche dei contagi: «Le ipotesi sono due: se sono cresciuti perché prima mancavano i tamponi e ora se ne fanno di più, a un certo punto la crescita si fermerà; se sono cresciuti perché la fonte del contagio non viene controllata e isolata, questo potrebbe creare grossi problemi».



