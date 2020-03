Bollettino Veneto conferenza stampa Zaia/ Diretta video: dati Coronavirus 28 marzo

Continuano a salire in modo costante i numeri del contagio in Veneto ma non con certo i trend registrati in altre regioni del Nord e anche per questo motivo il Governatore Luca Zaia (che anche quest’oggi terrà la consueta conferenza stampa per snocciolare i dati aggiornati a oggi sabato 28 marzo) nell’incontro di ieri con la stampa è sembrato leggermente sollevato e anche di buon umore per via della piccola sorpresa riservatagli per il suo compleanno. “I risultati si vedono, ma vi prego di cuore di continuare a rimanere a casa” ha esordito Zaia ricordando a tutti i suoi corregionali che si sta ancora affrontando una tragedia e che purtroppo il Veneto ha ancora tre giorni di ritardo rispetto ai modelli matematici. “Dunque non cambierò le ordinanze dato che stiamo accelerando di meno ma il contagio c’è” ha detto il Governatore che invece a proposito della ripresa delle attività scolastiche si è lasciato andare a una previsione poco ottimistica: “Penso che non apriranno più” ha detto dopo aver annunciato i dati che ieri parlavano di 830125 tamponi effettuati di cui oltre 27mila al personale sanitario impegnato in prima linea. Ma l’obbiettivo è più ambizioso: “Vogliamo arrivare a 20mila tamponi al giorno ma abbiamo ancora difficoltà a reperirli sul mercato”.

Bollettino Veneto 28 marzo, diretta video Facebook con Zaia

BOLLETTINO CORONAVIRUS VENETO, LA CONFERENZA STAMPA DI ZAIA

Ad ogni modo nella giornata di ieri il dato più confortante è che nelle precedenti 24 ore c’erano stati “solo” 285 contagi in più, portando il totale delle persone infette a 7477 unità, mentre sono stati 5 i nuovi morti per un totale di 313 vittime sin dall’inizio dell’emergenza. Inoltre al momento le persone ricoverate in Terapia Intensiva sono 338 mentre quelle in isolamento sono 18.895, con un incremento di alcune centinaia rispetto al 27 marzo. A tal proposito nella conferenza stampa di ieri, a margine del bollettino comunque drammatico con i nuovi dati, il Governatore Luca Zaia si è rivolto ai cittadini veneti nel modo molto diretto ma anche conciliante che gli è solito, probabilmente rispondendo alle richieste di qualcuno di allentare la morsa delle restrizioni e poi ricorrendo a un colorato termine dialettale e spendendo una parola a favore di corrieri tradizionali e “rider” che a suo dire sono oramai allo stremo: “Sono i più esposti per consegnare a domicilio: ma mi dicono che devono consegnare anche tante ‘monate’, quindi per piacere evitate di ordinare cose inutili, custodie dei telefonini e roba simile…” ha detto Zaia appellandosi al senso civico di tutti quelli in ascolto su Facebook.





