Bollettino Veneto, diretta conferenza stampa/ Video, Coronavirus: dati Zaia 30 marzo

Nel consueto appuntamento con il bollettino relativo alla situazione Coronavirus in Veneto, il presidente Luca Zaia ha reso noti i dati relativi a contagiati, morti e guariti. “Questa è una sfida della comunità veneta”, ha esordito, rivelando il contenuto di una conversazione avuta di recente: “Parlavo con un amico giapponese, da loro i numeri non si danno, io invece penso che sia un patto di civiltà, perché questa è una sfida di tutti noi”. In merito ai dati aggiornati alla giornata di ieri e con il quali si è chiusa la settimana, Zaia ha commentato: “Stanno aumentando i dimessi, è un dato positivo per noi”. I numeri parlano di un calo di morti e contagi ma non si può ancora del tutto essere contenti dei dati relativi alla Regione. Rispetto alla giornata precedente, infatti, si è assistito ad un incremento dei positivi al Coronavirus pari a 258 unità con una crescita consistente che ha riguardato soprattutto Verona, il cluster al momento più preoccupante con 86 nuovi contagi. Segue la provincia di Padova con +58, mentre sono stati 39 a Treviso e 36 a Vicenza e Venezia. Il totale registrato nella Regione dall’inizio dell’emergenza è pari a 8.358 positivi di cui 1586 ricoverati in area non critica e 355 in terapia intensiva, con sei unità in più rispetto al bollettino emesso lo scorso sabato. Importante però anche il numero relativo ai dimessi dal 21 febbraio ad oggi pari a 715.

Clicca qui per seguire la conferenza stampa della Regione Veneto.

BOLLETTINO CORONAVIRUS VENETO: VERSO LA SETTIMANA DECISIVA

Quella che sta per iniziare sarà una settimana decisiva sul fronte dell’emergenza Coronavirus anche per quanto riguarda la Regione Veneto. Ne è pienamente cosciente il governatore Luca Zaia che ha parlato di “settimana determinante”. Nell’ultima conferenza in diretta Facebook di ieri, Zaia ha parlato delle emergenze che occorre adesso fronteggiare. Prime fra tutte la provincia di Verona: “La provincia di Verona è in una fase di focolaio importante, ci preoccupa. E’ ancora sotto controllo ma è una provincia che paga lo scotto di alcune contingenze che sono chiare e ovvie”, ha commentato. Altro fronte che crea ancora molta preoccupazione, come evidenzia il governatore della Regione Veneto, è quello relativo alle case di riposo: “Stamane abbiamo fatto una consegna di tamponi e continueremo nei prossimi giorni. Dobbiamo evitare diventi una strage”, ha reso noto. Sul piano delle mascherine, queste sarebbero iniziate ad arrivare concretamente dalla passata settimana. Per contenere la situazione la Regione Veneto intende attuare uno screening nelle case di riposo e una assistenza specifica medico-sanitaria. “Domani vareremo un piano ad hoc e non escludiamo anche lo spostamento di alcuni pazienti delle case di riposo”, ha aggiunto. Infine Zaia ha ribadito la sua intenzione di rinnovare l’ordinanza restrittiva per limitare le attività. Una sfida che intende lanciare nelle prossime settimane.

