Bollettino Veneto, diretta conferenza stampa/ Video Zaia 22 marzo: 5122 coronavirus

Il giorno dopo le nuove ordinanze del Governo che applicano di fatto la richiesta di Veneto e Lombardia fatta ormai 10 giorni fa (in attesa del nuovo Decreto delle prossime ore), il nuovo bollettino che arriva dalla Regione Veneto non dà purtroppo notizie positive: a breve la conferenza stampa in diretta Facebook col Governatore Luca Zaia darà lettura del bollettino aggiornato al 22 marzo, dove i contagiati da coronavirus salgono a 5122 con ben 313 contagi in più rispetto a ieri sera. Ci sono poi ancora 5 vittime in più che portano il totale di persone morte in Veneto dall’inizio dell’epidemia a 169: secondo quanto comunicato dalla Regione al Gazzettino e ai media veneti, i 5 decessi arrivano da Verona (2), una in ospedale a Vicenza, una a Legnago e l’ultimo all’ospedale di Peschiera del Garda “Pederzoli”. In merito agli ultimi aggiornamenti dal Veneto, sono diminuiti i pazienti in terapia intensiva (255, 2 in meno di ieri) mentre restano isolati a domicilio per sospetti contatti con positivi al coronavirus 14.268 persone. I ricoverati sono invece 1113 (+29), mentre i dimessi perché guariti sono 309.

Diretta video Facebook della conferenza stampa del Governatore Zaia

CONFERENZA STAMPA ZAIA: “DOMENICA ALIMENTARI CHIUSI”

«Non ritiro l’ordinanza del Veneto. Per me resta valida fino al 3 aprile, a meno che il governo il 25 marzo giorno di scadenza del Dpcm non decida misure più restrittive, cosa che mi auguro» aveva spiegato ieri in conferenza stampa il Governatore Zaia dopo l’aggiornamento del bollettino al 21 marzo. In serata è poi arrivato il Decreto annunciato dal Premier Conte che mentre conferma ogni punto della Direttiva di Veneto, Lombardia e Piemonte, porta alla luce un possibile scontro a distanza tra Zaia e Governo: «L’ordinanza del Veneto prevede la chiusura anche di negozi di alimentari e supermercati la domenica perché ci serve un giorno di calo della tensione, per evitare assembramenti davanti ai supermercati la domenica e per dare respiro anche agli addetti della grande distribuzione, alcuni dei quali sono risultati positivi al coronavirus, non permettendo quindi un giusto turn over ai colleghi» ha spiegato il Governatore Veneto. Nel Decreto però annunciato da Conte ieri sera è chiarito che non vi saranno limitazioni su orari e chiusure dei supermercati: nelle prossime ore si dovrà dunque provvedere alla risoluzione del braccio di ferro che per il momento vede comunque supermercati e alimentari chiusi oggi, domenica 22 marzo, in tutto il Veneto.





