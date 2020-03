Bollettino Veneto, diretta conferenza stampa/ Video Zaia: dati 23 marzo Coronavirus

Il Coronavirus continua a diffondersi in Veneto. In attesa del nuovo bollettino del governatore Luca Zaia, nella consueta conferenza stampa da seguire in diretta video, analizziamo gli ultimi dati a disposizione, quelli rilevati ieri sera. I contagiati sono saliti a 5.272, quindi sono 463 in più rispetto alla sera precedente. Le vittime invece nelle ultime 24 ore sono state 22, quindi i morti per il Covid-19 in tutti sono 186. L’ultimo bollettino della Regione Veneto rileva una crescita dei pazienti in terapia intensiva: sono arrivati a 268, quindi sono 11 in più rispetto a ieri. I soggetti in isolamento domiciliare (numero che raggruppa i positivi e coloro che sono stati individuati a loro contatto) sono 14.268. Invece i ricoverati sono in tutto 1.445, i dimessi 320. Dai dati diffusi dalla Regione Veneto, emerge che le province di Padova e Verona hanno superato mille contagi dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus. I casi registrati a Padova sono infatti 1.225 (+105 rispetto al giorno precedente), esclusi quelli del focolaio di Vo’ Euganeo, fermi a 83.

BOLLETTINO VENETO, TREVISO CLUSTER INFETTI

Dopo Padova, nella graduatoria che emerge dall’ultimo bollettino della Regione Veneto (in attesa che venga aggiornato con quello di oggi), c’è Verona con 1.069 casi, 76 in più rispetto a ieri. Secondo il report regionale, è Treviso però il cluster con la maggiore crescita di infetti rispetto al mattino, 44, che portano il totale della marca a 979 contagiati. La provincia con più positivi e contatti posti in isolamento domiciliare è invece Venezia, che conta 3.339 soggetti. Seguono Verona (2.767) e Padova (2.669). Oggi il governatore veneto Luca Zaia torna a parlare per il nuovo bollettino, ma significative sono le dichiarazioni rilasciate ieri a “Live Non è la D’Urso”. «È inutile continuare a sfidare il Coronavirus, perché vince lui». A proposito invece dell’Avigan, ha voluto fare chiarezza: «Sembra sia un antivirale usato all’inizio della malattia. Noi non vogliamo illudere i cittadini. Stiamo già testando sei farmaci da associare ad altri principi attivi. Ho detto che siamo pronti a testarlo, c’è già un protocollo, ma ci vuole l’autorizzazione dell’Aifa, perché le cose vanno fatte con serietà». A tal proposito ha annunciato di aver appreso, dopo aver parlato col ministro della Salute Roberto Speranza, che oggi Aifa affronterà il tema e si esprimerà.

