Bollettino Veneto, diretta conferenza stampa/ Video Zaia: dati 24 marzo Coronavirus

Il Coronavirus rallenta anche in Veneto. Nelle ultime ore è stata registrata una frenata riguardo l’aumento del numero dei contagi da Covid-19. In attesa del nuovo bollettino del governatore Luca Zaia, che solitamente fa il punto in mattinata con una conferenza stampa in diretta su Facebook, ci sono i numeri emersi nella serata di ieri. I nuovi casi sono stati 366 contro i 463 registrati domenica. I positivi sono saliti quindi a 5.638 (+133 rispetto alle rilevazioni del mattino). Vanno registrate però altre 18 vittime che hanno portato a 210 il numero totale dei morti in Veneto dall’inizio dell’emergenza. Lo ha comunicato la Regione Veneto nel consueto bollettino delle 17, quello con i dati aggiornati che confluiscono poi nel bollettino della Protezione Civile. In isolamento domiciliare ci sono 15.376 persone, mentre i pazienti che non sono in area critica sono 1.305 (+99). Quelli in terapia intensiva sono saliti a 294 (+13). Buone notizie arrivano da Vo’: in questo cluster non c’è nuovo caso.

CORONAVIRUS VENETO, COME FUNZIONA LA SORVEGLIANZA ATTIVA

Intanto la Regione Veneto va avanti con la sua strategia di “tamponi a tappeto” per provare a intercettare il più alto numero possibile di contagiati asintomatici. L’idea è di replicare su scala regionale il “modello Vo’ Euganeo” con un ampio screening. Si chiama “sorveglianza attiva” la strategia adottata dal governatore Luca Zaia: si procede con il tampone, se il risultato è positivo, scatta l’isolamento domiciliare o il ricovero, a seconda delle condizioni della persone. Gli esami ovviamente partono dalle categorie a rischio. Ma è prevista anche l’implementazione della filiera degli esami clinici per arrivare a eseguire 20mila tamponi al giorno in un paio di settimane. Per raggiungere questo obiettivo sono stati potenziati e implementati laboratori, reagenti e apparecchi per il test. Per ora il materiale a disposizione è sufficiente per effettuare un totale stimato di 200mila tamponi. La priorità è monitorare gli operatori sanitari e quelli delle strutture residenziali per persone non autosufficienti, poi seguono altre filiere, come cassieri dei supermercati, farmacisti e forze dell’ordine.

