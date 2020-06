Bollettino Veneto, diretta conferenza stampa/ Video Zaia, dati coronavirus 1 giugno

Pubblicità

Ancora una volta sono positive le notizie riguardanti il bollettino Veneto delle scorse ore, numeri che verranno poi analizzati in occasione della diretta video della conferenza stampa di oggi, lunedì 1 giugno, del governatore Luca Zaia. Dopo lo shock dei mesi di marzo e aprile, il Veneto si sta confermando fra le regioni più “guarite”, e nelle ultime 24 ore sono stati registrati solamente sei nuovi casi di covid e due decessi in più rispetto alla precedente rilevazione. In totale, da inizio pandemia, sono 19.153 i malati totali di coronavirus, mentre le vittime sono salite a quota 1.918. I dimessi, invece, sono 3.379 con l’aggiunta di 1.476 persone che sono al momento positive in regione. Per quanto riguarda i dati delle terapie intensive, invece, rimangono solamente 29 pazienti più seri, per un totale di 383 ricoveri nei vari ospedali regionali. I numeri comunicati nelle scorse ore sono i più bassi da quando è scoppiata la pandemia, e fanno decisamente ben sperare in vista del futuro prossimo.

BOLLETTINO VENETO, ZAIA: “PER IL 3 GIUGNO SERVE UN DPCM”

In occasione della conferenza stampa di ieri il governatore Zaia ha parlato della riapertura delle regioni, in programma fra due giorni, mercoledì 3 giugno, dicendo: “Sembra che dal 3 giugno, da mercoledì, non ci sia più il limite del confine regionale di spostamenti. Ma noi siamo in attesa di un provvedimento nazionale. Questa cosa va a consolidarsi solo dopo l’adozione del provvedimento a livello nazionale, da come la vedo io, ci vorrà un Dpcm che interrompa il blocco”. I confini dovrebbero invece riaprire a partire da metà mese, precisamente dal 15 giugno, anche se non in maniera omogenea: “Resta il tema dell’approccio europeo sugli spostamenti tra Stati, che ci pare sempre più imbarazzante e a macchia di leopardo. La Grecia è diventato il totem di questo casino, spero che a livello europeo si adotti una modalità unica”.

