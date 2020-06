Bollettino Veneto, diretta conferenza stampa/ Video Zaia, dati coronavirus 11 giugno

Pubblicità

Poco dopo le 12:30 prenderà il via la diretta video della conferenza stampa di Luca Zaia, l’analisi del bollettino di oggi della regione Veneto sugli ultimi dati dell’epidemia di coronavirus. Il virus non fa più paura da quelle parti dell’Italia, come dimostrato per l’ennesima volta negli ultimi tempi, dai dati di ieri sera. Attualmente vi sono solamente 955 persone con il covid in regione, di cui 63 positivi ricoverati, e zero in terapia intensiva. Le vittime totali da inizio pandemia, dallo scorso 21 febbraio, sono in totale 1.964, di cui 1.407 negli ospedali, mentre i dimessi sono saliti a quota 3.466. La provincia più contagiata continua ad essere quella di Verona, con 5.107 infetti da inizio emergenza, seguita da Vicenza, Venezia e Treviso, molto vicine in quanto a numeri (più di 2.000). Ieri il governatore Zaia si è soffermato sulla visita del presidente della Repubblica, Mattarella, per l’inizio del nuovo anno scolastico a Vo’ Euganeo, il paese primo focolaio insieme a Codogno, nonché il comune dove si è verificata la primissima vittima di coronavirus in Italia.

BOLLETTINO VENETO, ZAIA: “ELEZIONI E SCUOLA, E’ CAOS”

Il governatore si è poi lamentato con il governo in quanto regna ancora l’incertezza circa la possibile data delle elezioni, e di conseguenza, quella delle scuole: «È imbarazzante che il Parlamento – afferma – sia bloccato sulla data delle elezioni, quando ha davanti tanti amministratori scaduti: è una pessima pagina di storia, che sarà ricordata. Il voto – ha proseguito Zaia – è la sublimazione della democrazia e non a caso in Francia si vota a metà giugno. Ci stiamo complicando la vita perchè qualcuno non vuole andare a votare, e ci troviamo davanti a una filosofia contraria a democrazia e autonomia, visto che è prerogativa delle Regioni fissare la data delle elezioni». Secondo Zaia «Andando a votare al più presto il 20 settembre, i ballottaggi si terranno oltre il 30. E il Comitato Tecnico Scientifico ha detto che le elezioni vanno espletate entro settembre. Vuol dire essere inadempienti e irrispettosi del parere del Cts: se in autunno arriverà il virus, chi blocca le elezioni sarà responsabile di eventuali conseguenze. Senza considerare che, ad esempio, in Comuni come Venezia le scuole resteranno chiuse per 15 giorni, perchè chi sanificherà gli edifici tra primo e secondo turno? E poi non possiamo ancora programmare l’apertura delle scuole perchè non sappiamo quando si andrà a votare».

CONFERENZA STAMPA VENETO DEL 9 GIUGNO 2020





