Bollettino Veneto, diretta conferenza stampa/ Video Zaia, dati coronavirus 14 maggio

Nuovo appuntamento giornaliero con il bollettino Veneto. Anche oggi, 14 maggio, spazio alla conferenza stampa di Luca Zaia, in diretta video dalla sede della Protezione Civile di Venezia, con l’aggiornamento su tutti i dati riguardanti l’epidemia di coronavirus in regione. Decisamente positivi gli ultimi numeri, visto che, nella serata di ieri, sono stati registrati solamente 10 casi di positività in più rispetto alla mattinata, per un totale di infetti da inizio epidemia pari a 18.823. 15 invece le vittime in surplus, per un computo aggiornato alla cifra di 1727 morti. Sono 4512 i pazienti in isolamento domiciliare, mentre i ricoverati sono attualmente 630 di cui solo 66 in terapia intensiva. I dimessi da febbraio sono saliti a 3.077 mentre i guariti sono in totale 12.081. Soddisfatto Zaia, che nella giornata di ieri, durante il consueto punto stampa, ha ribadito per l’ennesima volta la volontà di riaprire tutto da lunedì 18 maggio: “Noi – le sue parole – intendiamo aprire bar, ristoranti, spiagge, attività commerciali, attività di servizi alla persona, centri sportivi, palestre e piscine”.

BOLETTINO VENETO, ZAIA: “DAL 18 MAGGIO POSSIAMO RIAPRIRE MA…”

“L’impegno è importante – ha aggiunto il governatore Veneto in merito alle prossime riaperture – un impegno che ci prendiamo noi nella scelta perché l’ordinanza porterà la mia firma e lo faccio come un atto di responsabilità, sapendo che i veneti sono responsabili”. Si discute tanto in questi giorni delle linee guida necessarie per le riaperture, e a riguardo Zaia ha specificato: “Da qui a lunedì stiamo lavorando affinché le linee guida Inail diventino, e io lo spero, un’alternativa da applicare nelle condizioni in cui la Regione non ha le proprie linee guida. Ma se la Regione – ha sottolineato il massimo rappresentante dei veneti – ha le proprie linee guida scritte dal Dipartimento Prevenzione della Sanità Pubblica regionale, chiediamo si applichino quelle. In sicurezza possiamo aprire – ha concluso Zaia – ovviamente serve l’aiuto di tutti perché noi siamo la cura al virus”.

