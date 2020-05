Bollettino Veneto, diretta conferenza stampa/ Video Zaia, dati coronavirus 16 maggio

Pubblicità

E’ tutto pronto per il bollettino della regione Veneto, circa i dati aggiornati sull’epidemia di coronavirus. Anche oggi, sabato 16 maggio, spazio alla consueta conferenza stampa in diretta video del governatore Luca Zaia, dalla sede della Protezione civile in quel di Venezia. Gli ultimi numeri raccontano di 44 nuovi casi di positività rispetto alla precedente rilevazione, per un totale di infetti da inizio epidemia saliti a quota 18.902. Contenute anche le vittime, che sono state in totale 10, per un computo completo di 1.776 decessi dallo scorso 21 febbraio. Calano i pazienti ricoverati, oggi 624 (-32), e continua anche la decrescita delle terapie intensive, ad oggi 50, che significa dieci posti letto liberati rispetto al giorno precedente. In isolamento domiciliare vi sono 4.259 persone, mentre i dimessi dagli ospedali sono in totale 3.157. Infine gli attualmente positivi, leggasi 4.309, 300 in meno rispetto al precedente bollettino.

BOLLETTINO VENETO, ZAIA: “SI FACCIA CHIAREZZA SU LINEE GUIDA”

Nella conferenza stampa di ieri il governatore Luca Zaia ha parlato delle linee guida in vista delle grandi riaperture di lunedì 18 maggio, sottolineando una certa confusione: «Durante la video conferenza con il premier Conte e i ministri Speranza e Boccia, il Governo ha anticipato che intende portare due provvedimenti: un decreto, nel quale stabilisce le linee guida; e poi un dpcm a seguire. C’è l’intendimento di stabilire delle date per l’apertura delle spiagge, l’apertura commerciali o bar e ristoranti date nazionali alla quali le regioni con proprio provvedimento possono derogare, anticipando le riaperture. Il provvedimento, come annunciato, dice che possiamo applicare linee guida regionali, però fatte salve le linee guida nazionali. E qui si apre il dibattito, è la prima questione cocente, sulla quale dobbiamo trovare una soluzione di natura legislativa». Zaia ha invitato il governo a fare chiarezza: «Adesso è fondamentale che il confronto con il Governo vada nella direzione di poter usare solo le linee guida regionali per non aver problemi giuridici non rispettando le linee guida Inail – ha continuato Zaia – Le linee guida del Veneto sono pronte, ma aspetteremo ancora ad annunciarle fino a quando non avremo l’ufficialità del decreto governativo».

CONFERENZA STAMPA VENETO DEL 15 MAGGIO 2020





