Bollettino Veneto, diretta conferenza stampa/ Video Zaia, dati coronavirus 18 maggio

E’ tutto pronto per il nuovo bollettino Veneto. Attorno all’ora di pranzo di oggi, lunedì 18 maggio, spazio alla consueta conferenza stampa del governatore Luca Zaia, in diretta video dalla sede della Protezione Civile di Venezia. Verranno snocciolati i nuovi dati riguardanti il contagio da coronavirus, che in Veneto stanno facendo decisamente ben sperare. Nell’ultima rilevazione effettuata, quella comunicata nella serata di ieri, i nuovi positivi sono stati appena 11 rispetto al giorno precedente, per un totale da quando è scoppiata la pandemia di 18.939 infetti. Nella notte appena passata, inoltre, si è verificato un solo decesso, quello presso l’ospedale veronese di Villafranca. In totale le vittime sono salite a quota 1.792 fra strutture ospedaliere, residenze per anziani e altro. Crollano anche gli isolamenti domiciliari, ieri diminuiti di 217 unità per un computo aggiornato di 3.979 persone, mentre in terapia intensiva si registra un piccolo segno più, visto che a ieri sono 50 mentre nella precedente rilevazione erano 49.

BOLLETTINO VENETO, ZAIA: “DPI SONO OBBLIGATORI”

«Non abbiamo finito la battaglia con il virus – alcune della parole di ieri del governatore Luca Zaia – ma tutti quelli che prima di noi hanno affrontato il virus dopo 70 giorni hanno riaperto. Noi abbiamo un R0 a 0,42 l’indice epidemiologico per noi è bassissimo». Il presidente veneto ha quindi ricordato l’importanza dei dispositivi di protezione individuale: «Sono obbligatori, senza c’è una multa da 400 a 3mila euro, io non sono per lo stato di polizia, qui c’è una cosa che va oltre l’individuo. In queste ore ci sono arrivate foto dappertutto di persone che o non hanno la mascherina o ce l’hanno al collo, se non si porta la mascherina si avrà la ricaduta. Precisazione sulle persone che escono per fare attività fisica: «Chi fa attività fisica intensa non si porta la mascherina, ciò significa che va portata non appena si termina l’attiva».

