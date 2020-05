Bollettino Veneto, diretta conferenza stampa/ Video Zaia, dati coronavirus 19 maggio

Pubblicità

Spazio al consueto bollettino Veneto, l’appuntamento quotidiano con la diretta video della conferenza stampa del governatore Luca Zaia. Dalla sede della Protezione civile di Venezia, il presidente della regione analizzerà gli ultimi dati riguardanti l’epidemia da coronavirus, quelli aggiornati ad oggi, martedì 19 maggio. In attesa dell’inizio diamo uno sguardo ai precedenti aggiornamenti, quella della serata di ieri, che raccontano di 14 nuovi casi di positività rispetto alle 24 ore precedenti, per un totale di 18.960 infetti. Alle 17:00 di ieri erano inoltre morte altre 11 persone, di cui quattro nelle case di riposo, per un bilancio aggiornato di 1814 vittime da quando è scoppiata l’emergenza, lo scorso 21 febbraio. Bene le terapie intensive, che sono decresciute di sei unità, portandosi a 45, mentre i ricoverati sono diminuiti 17, e i pazienti attualmente negli ospedali sono 579. Infine il numero degli attualmente positivi pari a 3.874.

BOLLETTINO VENETO, ZAIA: “CENTRI ESTIVI DAL 25/5”

Nella giornata di ieri Zaia ha commentato il vero inizio della Fase 2, scattato nelle scorse ore in Veneto così come in quasi tutta Italia: “I motori, anche se in molti casi al minimo, son partiti”. Il governatore ha cercato di sciogliere qualche dubbio: “I mercati sul suolo pubblico sono autorizzati. Capisco le perplessità, ma si va nella direzione del buon senso. Per i ristoranti stiamo lavorando anche ad una circolare, comunque per loro c’è l’obbligo di rispettare il distanziamento sociale di almeno un metro tra i tavoli e di utilizzare guanti e mascherine”. Parlando in vista delle prossime tappe, Zaia ha aggiunto: “Spero che si possa dare il via da lunedì 25 maggio o al massimo dall’1 giugno ai centri estivi. Sono previsti dal decreto del presidente del consiglio, faremo un’ultima ricognizione e poi speriamo di sbloccarli. Stesso discorso per i parchi di divertimento e dei luna-park. Siamo convinti che con delle linee guida si potrebbe pensare ad una ripartenza già dalla prossima settimana”.

