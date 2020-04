Bollettino Veneto, diretta conferenza stampa/ Video Zaia: dati coronavirus 22 aprile

Pubblicità

Crescono i contagi di coronavirus in Veneto. In attesa del nuovo bollettino fornito dal governatore Luca Zaia in conferenza stampa, i dati di ieri certificano che la situazione sta migliorando, ma non può essere sottovalutata. Il numero dei positivi ammonta a 16.404 persone, quindi sono stati registrati altri 277 casi rispetto al giorno prima. La provincia che registra nel complesso più casi è quella di Verona, che ne ha 4.070. Quelli attualmente positivi in tutta la regione invece sono 10.077. I morti sono saliti purtroppo a 1.154, di cui 972 sono avvenuti negli ospedali. Quindi, rispetto al giorno precedente, sono state registrate 33 nuove vittime, tra cui otto nel solo ospedale di Villafranca. Ma aumentano anche i negativizzati totali, cioè le persone che avevano contratto il virus e ne sono usciti. Sono 5.173. Intanto continuano a calare i pazienti ricoverati in ospedale: 43 in meno rispetto al giorno precedente. In terapia intensiva ci sono 177 persone, in isolamento domiciliare invece 11.059. Oggi il nuovo bollettino con la conferenza stampa di Luca Zaia trasmessa in diretta video streaming su Facebook. Clicca qui per seguirla.

BOLLETTINO VENETO: NUOVO STUDIO EPIDEMIOLOGICO A VO’

«Il bollettino conferma il nostro modello matematico di discesa», ha dichiarato ieri in conferenza stampa Luca Zaia. Il presidente della Regione Veneto, atteso anche oggi per l’aggiornamento dei dati sull’epidemia di coronavirus, continua però ad invitare i suoi cittadini a non abbassare la guardia. «Il virus c’è: non siamo immuni. Nel momento in cui si andasse ad aprire il 4 maggio è giusto non leggere questa apertura come la necessità di dire che è finita. Non sarà la festa della liberazione, ma l’inizio della convivenza con il virus», ha spiegato Zaia. In conferenza stampa ieri ha parlato anche del nuovo studio epidemiologico sul coronavirus a Vo’. Dopo i due campionamenti, è partita la fase 3 con un nuovo studio. L’obiettivo è capire cosa succede quando si trasmette il virus da una persona all’altra, ma si vuole anche studiare la genetica di tutti gli abitanti di Vo’. Il progetto è molto costoso, si parla di due milioni di euro, ma sono stati ricevuti finanziamenti nazionali e internazionali. Il nuovo studio partirà il 25 aprile e durerà circa sei mesi.

