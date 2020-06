Bollettino Veneto, diretta conferenza stampa/ Video Zaia, dati coronavirus 22 giugno

Anche oggi, lunedì 22 giugno 2020, verrà emesso il nuovo bollettino della regione Veneto con i dati aggiornati sull’epidemia di coronavirus. Come di consueto, attorno alle 12:30, spazio alla diretta video dalla sede di Venezia della Protezione Civile, della conferenza stampa del governatore Luca Zaia. Gli ultimi numeri comunicati raccontano di sette nuove infetti in 24 ore, per un totale di 19.245 casi registrati da quando è scoppiata la pandemia. Zero invece le vittime, che sono così rimaste ferme a quota 2.002, contando sia quelle negli ospedali, sia quelle di case di riposo e altro. Stabile anche il numero dei malati in terapia intensiva, dove troviamo 12 pazienti, di cui solamente uno positivo al coronavirus, mentre nel resto dei reparti vi sono 225. In regione vi sono in totale 583 persone con il covid, la maggior parte delle quali in isolamento domiciliare.

BOLLETTINO MEDICO, ZAIA: “PANDEMIA? DETTO TUTTO E IL CONTRARIO”

Oltre alla conferenza stampa, Zaia ha rilasciato ieri anche un’intervista al quotidiano La Stampa, e nella chiacchierata il governatore ha ribadito la propria intenzione di non partecipare a scalate politiche nell’immediato futuro: “Stento a credere nei sondaggi, perché sono buono anche per Conte e proprio non capisco come sia possibile. Lo dico chiaro e tondo, così tranquillizzo tutti: non voglio dare la scalata né al mio partito né a Palazzo Chigi”. Si è parlato anche della pandemia, e Zaia non nasconde un po’ di amarezza: “La comunità scientifica. Ha detto tutto e il suo contrario. Quando è arrivato il virus dalla Cina ci hanno messo in mano la macchina sanitaria senza darci il libretto delle istruzioni. Quando ho deciso di fare tremila tamponi a Vo’ ho dovuto farlo sotto la mia responsabilità e contro la legge. Per fortuna è stata la decisione giusta”. Sulla polemica delle ciliegie di Salvini, infine: “Gli avevo raccontato nei dettagli la tragedia prima della conferenza ed era molto colpito. Si tratta di una montatura, la macchina della comunicazione esagera sempre. Per questo cerco di tenere un profilo basso ed evitare la sovraesposizione mediatica”.

CONFERENZA STAMPA VENETO DEL 21 GIUGNO 2020





© RIPRODUZIONE RISERVATA