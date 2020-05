Bollettino Veneto, diretta conferenza stampa/ Video Zaia, dati coronavirus 22 maggio

Pubblicità

Appuntamento quotidiano con il bollettino Veneto, la diretta video della conferenza stampa del governatore Luca Zaia, in cui verranno comunicati e snocciolati i nuovi dati riguardanti l’emergenza coronavirus di oggi, venerdì 22 maggio. Gli ultimi numeri, quelli del consueto bollettino delle ore 17:00, fanno ben sperare in quanto per la prima volta dopo mesi, i nuovi contagi sono stati pari a zero. Lo ha annunciato il professor Andrea Crisanti, sottolineando che «questo è il risultato di un lavoro che ha visto in prima linea la Regione, l’Università di Padova e l’Azienda Ospedale di Padova». Attualmente troviamo 3247 persone positive in Veneto, 259 in meno rispetto alla giornata di ieri, mentre le vittime sono state cinque, di cui due a Treviso, due a Villafranca di Verona, e una a Vicenza. Infine il numero degli isolati in casa pari a 3210, anche questo in forte calo rispetto alla precedente rilevazione.

BOLLETTINO VENETO, ZAIA: “RIAPERTURA SCUOLE INFANZIA”

Significative le dichiarazioni di ieri di Zaia, che ha anticipato che nelle prossime ore verranno aperti i centri estivi e le scuole per l’infanzia: «Conto di firmare una nuova ordinanza – le sue parole – che tratta diversi temi, per primo quello dei centri estivi e delle scuole per l’infanzia. L’assessore Lanzarin ha già preparato da 10,15 giorni le linee guida per la riapertura». Sulla questione è intervenuta Manuela Lanzarin, assessore alla salute ed al sociale, che ha aggiunto: «Il provvedimento non si occuperà solo della fascia di età 0-6, ma copre tutte le fasce di età tra 0 e 17 anni. È un provvedimento che farà ripartire, ma dobbiamo sempre tenere in considerazione l’evoluzione epidemiologica. Stiamo inoltre recuperando delle risorse per sostenere economicamente tutte le strutture». Zaia ha parlato anche del comparto turistico: «Il Veneto è la prima regione turistica d’Italia con un fatturato di 18 mld di euro: E quindi , nel rispetto delle regole sanitarie spero si vada ad una Schengen sanitaria: e che non ci siano più limiti dettati dalle quarantene nei paesi d’arrivo dei turisti, una soluzione potrebbe essere quella dei tamponi alla partenza dal paese d’origine«.

CONFERENZA STAMPA VENETO DEL 21 MAGGIO 2020





