Bollettino Veneto, diretta conferenza stampa/ Video Zaia, dati coronavirus 23 giugno

Anche oggi, martedì 23 giugno, verrà emesso il nuovo bollettino della regione Veneto. In diretta video dal punto stampa di Venezia, il governatore Luca Zaia terrà la consueta conferenza stampa in cui analizzerà gli ultimi dati regionali sull’epidemia di coronavirus. Stando al bollettino diramato ieri sera dopo le ore 17:00, sono 580 le persone attualmente positive in Veneto, ma sono solo 32 i casi covid ricoverati negli ospedali, di cui uno solo in terapia intensiva. Nel dettaglio, nelle strutture ospedaliere troviamo 233 persone e 11 in terapia intensiva. Le persone dimesse da inizio emergenza sono invece 3.547 mentre i morti sono in totale 2.003, numero rimasto invariato rispetto alla precedente rilevazione, di cui 1.424 negli ospedali. Treviso continua ad essere la provincia più infetta con 127 diversi casi di positività su 2.669 in totale, mentre in seconda posizione troviamo Verona a quota 81 (5.122 totali). Terzo posto per Venezia con 70 casi.

BOLLETTINO VENETO: LE LINEE GUIDA PER LE VISITE NELLE RSA

Durante la conferenza stampa di ieri il governatore Luca Zaia ha parlato delle nuove linee guida entrate in vigore per le Rsa, che permettono il ritorno delle visite agli anziani, snocciolate più nel dettaglio dall’assessore Manuela Lanzarin, presente durante la conferenza: “Se il nuovo ospite della casa di riposo arriva dal suo domicilio – le sue parole – deve sottoporsi al tampone e restare in isolamento nella struttura per 14 giorni. Poi gli viene fatto un nuovo tampone e, se risulta negativo, entra nella casa di riposo regolarmente. Se l’ospite entra in casa di riposo da una struttura sanitaria, invece, non deve essere messo in isolamento. E se l’anziano è stato ricoverato in ospedale, prima di rientrare in casa di riposo, viene preso in carico da un ospedale di comunità per l’isolamento e poi rientra nella struttura per anziani”. Per quanto riguarda più specificatamente le visite dei parenti: “Devono essere prenotate e al massimo i visitatori potranno essere due per ogni singolo ospite. E le visite potranno essere al massimo di trenta minuti. Ai visitatori, prima dell’ingresso, verranno fatte delle domande sul loro stato di salute. Inoltre, i gestori della struttura e i visitatori dovranno anche firmare un patto di responsabilità. Infine, durante la visita, sia i familiari che l’ospite dovranno indossare la mascherina”.

CONFERENZA STAMPA VENETO DEL 22 GIUGNO 2020





