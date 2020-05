Bollettino Veneto, diretta conferenza stampa/ Video Zaia, dati coronavirus 24 maggio

Pubblicità

E’ tutto pronto per l’appuntamento quotidiano con il bollettino Veneto. Anche oggi, domenica 24 maggio, si terrà la diretta video della conferenza stampa del governatore Luca Zaia, in cui verranno analizzati i dati aggiornati sull’epidemia del coronavirus. Nell’attesa, andiamo a vedere i dati di ieri sera ore 17:00, che raccontano di tre nuove vittime causa covid, per un totale di decessi pari a 1.865 da inizio emergenza. Al momento vi sono 2.841 positivi, 113 in meno rispetto alla precedente rilevazione, e in area critica troviamo 494 persone ricoverate, di cui solamente 14 in terapia in tensiva, un dato, quest’ultimo, in crescita di due unità. Infine il numero dei guariti, pari a 14.247, e quello delle persone in isolamento domiciliare, 2.852. Durante la conferenza stampa di ieri il governatore Zaia ha voluto fare un plauso alle regioni, a discapito invece del governo: “Le Regioni hanno superato l’esame di maturità – le sue parole dal punto stampa di Marghera – Roma percepisce ogni forma di autonomia come una sottrazione di potere, che invece è un’assunzione di responsabilità. Le Regioni escono benissimo da questa partita del coronavirus”.

BOLLETTINO VENETO, ZAIA: “DAL 25 MAGGIO NUOVE RIAPERTURE”

“Non sto parlando – ha proseguito Zaia – di aspetti sanitari, sto parlando semplicemente del fatto di aver dimostrato che se servono linee guida, le Regioni le hanno messe sopra il tavolo. Ci abbiamo messo un paio d’ore. Se servono decisioni unanimi, noi le portiamo all’unanimità. E ci sono le sinistre, le destre, c’è la Lega e andiamo avanti con questo”. Il governatore del Veneto ha poi rivolto lo sguardo a quanto accadrà domani, lunedì 25 maggio, con nuove aperture: “Dal 25 maggio è ammesso lo svolgimento di alcune attività come le guide turistiche e le professioni della montagna. Stiamo preparando la culla del neonato, noi non abdichiamo al ruolo turistico del Veneto, per fare turismo ci vuole tutto il corredo. Ci stiamo attrezzando, con i motori al minimo e nel giro di una settimana, dieci giorni saremo già a buon regime”.

