Bollettino Veneto, diretta conferenza stampa/ Video Zaia, dati coronavirus 25 giugno

Penultimo appuntamento della settimana con il bollettino della regione Veneto, e la relativa conferenza stampa di Luca Zaia. Anche stamane, poco dopo le ore 12:30, il governatore terrà la diretta video via Facebook dalla sede di Venezia della Protezione Civile, con l’aggiornamento quotidiano sull’epidemia di coronavirus. Come vi ripetiamo da giorni, il Veneto è ormai una regione sicura, con i pazienti e i morti che da tempo si mantengono con costanza sotto le dieci unità. Ieri sono stati tre i nuovi infetti, per un totale da inizio emergenza pari a 19.253, mentre le vittime sono state due, quota 2.006 dallo scorso 21 febbraio ad oggi. Bene anche il numero di pazienti ricoverati negli ospedali locali, a ieri sera 203, di cui solo 11 in terapia intensiva (1 con il covid), mentre i dimessi sono saliti a quota 3.576. Infine i dati relativi agli isolamenti domiciliari, ad oggi 741, 17 in meno rispetto alla precedente comunicazione.

BOLLETTINO VENETO, ZAIA PRESENTA LA MAXI MANOVRA PER LA SANITA’”

Nella conferenza stampa di ieri il governatore Luca Zaia si è soffermato molto sul maxi intervento del Veneto in favore della sanità locale, in vista di eventuali nuove epidemia di coronavirus, e non solo. Un investimento da 101.5 milioni di euro, di cui 89 dedicati a terapie intensive e subintensive, 16.1 milioni ai pronto soccorso, e 3.5 per interventi sul Suem 118. «È una vera e propria strategia programmatoria di visione – le parole di Zaia – che si può considerare epocale, perché costruita sull’esperienza accumulata in questi 124 giorni di gestione dell’emergenza e su quanto si può migliorare ancora rispetto a quanto fatto finora. Cominciamo subito ad attuarla, convinti che saremo ancora più performanti se il Covid si ripresenterà. Lo facciamo con orgoglio, perché si tratta di una svolta che può cambiare il corso della storia sanitaria veneta. In sanità, niente è peggio della staticità, ma nella sanità veneta nulla di statico c’è, né ci sarà in futuro. Staticità avrebbe voluto dire aspettare a muoversi chissà per quanto tempo ancora. Invece la sanità veneta si è già mossa».

CONFERENZA STAMPA VENETO DEL 24 GIUGNO 2020





