Bollettino Veneto, diretta conferenza stampa/ Video Zaia: dati Coronavirus 26 marzo

Il bollettino della Regione Veneto si aggiorna oggi, giovedì 26 marzo 2020, con i nuovi dati sull’epidemia di Coronavirus. Il governatore Luca Zaia li fornirà nella consueta conferenza stampa mattutina, trasmessa in diretta video streaming sulla sua pagina Facebook. Le prime indicazioni sono arrivate dagli aggiornamenti di ieri sera: rispetto al bollettino della mattina, i casi sono cresciuti. Sono stati registrati 140 nuovi malati, per un numero totale di 6.582 persone dall’inizio dell’epidemia. Il dato più drammatico è stato però quello dei decessi: ci sono state altre 16 vittime, quindi sono saliti a 37 i morti nelle ultime 24 ore, per un dato complessivo di 273 vittime. Sono invece 17.159 le persone contagiate che si trovano in isolamento fiduciario, mentre quelli ricoverati in ospedale 1.436, quindi 29 in più rispetto alla precedente rilevazione. I pazienti in terapia intensiva sono 318, le persone dimesse dall’ospedale salgono a 485. Poi c’è il cluster di Vo’ che fortunatamente torna a segnare zero nuovi casi.

BOLLETTINO CORONAVIRUS VENETO: EMERGENZA CASE DI RIPOSO

Ma c’è un’emergenza nell’emergenza in Veneto. C’è il problema della case di riposo. In Regione sono 360, ospitano dunque circa 30mila anziani. L’allerta è al massimo livello, perché il bollettino della Regione Veneto sul Coronavirus parla chiaro: ci sono 336 ospiti positivi, purtroppo 30 morti e ben 211 dipendenti contagiati. Manuela Lanzarin, assessore regionale alla Sanità e al Sociale, nella conferenza stampa della Regione Veneto di ieri ha confermato che le strutture stanno soffrendo. «Attualmente ci sono focolai nel Vicentino, nel Padovano, nel Trevigiano e anche nel Bellunese e nel Veronese, stiamo facendo un monitoraggio in tutte le strutture». La situazione più grave è quella dell’Ulss di Padova: ci sono 145 ospiti accertati positivi, 13 morti e 57 dipendenti positivi. Per quanto riguarda i 211 dipendenti positivi, il record è nel Vicentino: ci sono 63 casi nell’Ulss Pedemontana e 5 in quella Berica. Ora l’obiettivo è gestire l’emergenza creando moduli di isolamento dei positivi. Si attende la conferenza stampa di oggi della Regione Veneto per eventuali aggiornamenti anche su questo aspetto.

IL BOLLETTINO DI IERI DELLA REGIONE VENETO





© RIPRODUZIONE RISERVATA