Bollettino Veneto, diretta conferenza stampa/ Video Zaia, dati coronavirus 27 maggio

Nuovo appuntamento con il bollettino Veneto. Anche oggi, mercoledì 27 maggio, attorno all’ora di pranzo, spazio alla consueta diretta video della conferenza stampa del governatore Luca Zaia, che analizzerà gli ultimi dati riguardanti l’epidemia di coronavirus in regione. I numeri di ieri sera, comunicati attorno alle ore 17:00, continuano ad essere positivi, con sole 6 vittime, di cui 2 a Santorso, due a Vittorio Veneto e uno a Vicenza. Da quando è scoppiata l’emergenza il numero di morti si è portato a quota 1.894, mentre i positivi totali sono saliti a quota 18.107, 9 in più rispetto alle 48 ore precedenti. Al momento vi sono ancora 2.382 persone in Veneto che risultano avere l’infezione, di cui 477 ricoverati negli ospedali, e di questi solo 36 si trovano però nelle terapie intensive. In isolamento domiciliare, invece, 2.308 persone.

BOLLETTINO VENETO, ZAIA “IL FESTIVAL DI VENEZIA VOGLIAMO FARLO”

Durante la conferenza stampa di ieri Zaia ha parlato della riapertura dei centri estivi per bambini e ragazzi, nonché degli asili nido: «Per i centri estivi da tre a 17 anni sarà di certo un’apertura a macchia di leopardo dovuta alla loro organizzazione mentre siamo in attesa della validazione delle nostre linee guida da parte del governo per l’apertura degli asili nido». A breve dovrebbero riaprire al pubblico anche le Rsa e a riguardo il governatore ha sottolineato: «Sarà deciso nell’autonomia di ogni struttura. Ricordo che in Veneto abbiamo 300 case di riposo, 30 mila ospiti e 30 mila operatori, e che il 75% di questa ha avuto zero contagi, mentre nel restante 25 % abbiamo dovuto registrare più di 600 morti, su un totale di 900 registrati fino ad oggi in Veneto». Infine sul Festival di Venezia: «Vogliamo e dobbiamo farlo, ditelo al mondo. Domani l’assessore Marcato presenta un piano da mezzo miliardo di euro per le nostre imprese: sappiamo che non bastano, ma aiutano.»“

CONFERENZA STAMPA VENETO DEL 26 MAGGIO 2020





