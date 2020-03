Bollettino Veneto, diretta conferenza stampa/ Video Zaia: dati coronavirus 29 marzo

Il bollettino della Regione Veneto si è aggravato nella serata di ieri. Dopo la conferenza stampa del mattino del governatore Luca Zaia, sono state registrate altre 16 vittime in Veneto. Il numero dei morti di conseguenza è salito a quota 36 nelle precedenti 24 ore. Di queste ultime vittime, 15 hanno perso la vita in provincia di Verona. Si tratta di un dato molto delicato perché il coronavirus è entrato in alcune case di riposo. Segnali positivi però arrivano qui dal numero dei contagi, che sono in calo, ma la situazione resta complessa nella città scaligera. In provincia di Padova sono stati registrati invece 57 nuovi positivi rispetto a ieri mattina, 4 invece nel trevigiano e 12 a Venezia. Sono 32 i nuovi contagi a Vicenza, 27 a Belluno e 2 a Rovigo. Nel complesso, dunque, nella Regione Veneto ci sono 8.100 persone che hanno contratto il coronavirus, 20mila in isolamento domiciliare, mentre 349 sono i pazienti in terapia intensiva nelle strutture sanitarie venete. Ma sono numeri destinati a cambiare col bollettino di oggi, domenica 29 marzo 2020.

Clicca qui per seguire la conferenza stampa della Regione Veneto.

BOLLETTINO CORONAVIRUS VENETO: IL MONITO DI ZAIA

Il governatore della Regione Veneto Luca Zaia è consapevole che per il suo territorio sta per cominciare una settimana molto delicata sul fronte coronavirus. «Sarà tra le peggiori dall’inizio dell’epidemia», ha avvertito ieri. Ma al tempo stesso sarà importante per arrivare poi ad un’inversione di rotta. «Il modello ci dice che sarà determinante», ha infatti spiegato Zaia. E questo perché «darà la direzione». Da qui il nuovo appello a restare a casa. Anche per questo il governatore veneto è orientato verso una proroga delle restrizioni oltre il 3 aprile. «Le chiusure dei supermercati di domenica e i 200 metri di movimento entro l’abitazione funzionano. È necessario tanto senso civico», ha aggiunto Zaia. Inoltre, a proposito dei tamponi, ha spiegato che la Regione Veneto al momento ha una capacità di 10mila, ma l’obiettivo è arrivare al doppio, anche se al momento c’è carenza di reagenti. Anche su questo potrebbero arrivare indicazioni importanti dalla nuova conferenza stampa. L’appuntamento si rinnova oggi per i nuovi dati che costituiranno il bollettino della Regione Veneto di domenica 29 marzo 2020.

