Bollettino Veneto, diretta conferenza stampa/ Video Zaia, dati coronavirus 3 agosto

E’ lunedì 3 agosto e come di consueto siamo in attesa del primo bollettino della regione Veneto sull’epidemia di coronavirus, che verrà poi seguito da quello serale delle ore 17:00. Nella giornata di ieri i dati sono tornati a calare, visto che, l’ultima comunicazione di Azienda Zero, ha segnalato 13 nuovi casi di infezione in più rispetto alla mattina, per un totale di casi di positività da inizio pandemia pari a 20.224. Dalle ore 17:00 di ieri, 2 agosto, allo stesso orario dell’uno, i contagi sono aumentati di 34 unità, un numero senza dubbio inferiore a quelli dei giorni precedenti, quando i contagi erano esplosi a causa di un enorme focolaio trovato in un Centro di accoglienza di Treviso. Continuano a rimanere ferme le vittime, ad oggi 2.075, mentre gli attualmente positivi in regione sono ancora in salita, 1.045, numero che si è incrementato di undici unità nel pomeriggio di ieri. In merito ai ricoveri, sono 120 i pazienti totali negli ospedali regionali, dato in calo di una unità, e di questi solo 7 si trovano in terapia intensiva, mentre 113 sono dislocati nei reparti “normali”.

BOLLETTINO VENETO 3 AGOSTO, ZAIA TORNA IN CONFERENZA STAMPA

I pazienti positivi al covid-19 sono invece in totale 26, di cui 4 in rianimazione. Intanto nella giornata di oggi tornerà in conferenza stampa il governatore Luca Zaia. A preannunciarlo è stata la Regione Veneto nella giornata di ieri, che ha fatto sapere: «Lunedì 3 agosto alle ore 11 il Presidente della Regione del Veneto interverrà all’assemblea regionale di Confcooperative Veneto a Limena (Padova) all’Hotel Crowne Plaza. Sempre domani alle ore 12.30 nella sede regionale della Protezione Civile a Marghera il Presidente della Regione insieme al Rettore dell’Università di Verona Pier Francesco Nocini e ai ricercatori del Centro Ricerche Cliniche presenterà l’avvio della sperimentazione “Fase 1” del vaccino anti Covid-19». Non ci resta quindi che attendere l’inizio della conferenza stampa, in cui verranno snocciolati anche gli ultimi dati sulla pandemia.



