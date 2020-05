Bollettino Veneto, diretta conferenza stampa/ Video Zaia, dati coronavirus 30 maggio

Pubblicità

E’ tutto pronto per il bollettino del Veneto di oggi, sabato 30 maggio. Attorno alle 12:30 parlerà in diretta video il governatore Luca Zaia, che terrà la consueta conferenza stampa per aggiornare i numeri e i dati circa l’epidemia di coronavirus. Nella serata di ieri è stata comunicata l’ultima rilevazione di giornata, che racconta di sei vittime, tutte avvenute negli ospedali di Dolo, Schiavonia, San Bonifacio, Padova, Vicenza e Negrar. Per quanto riguarda i positivi, invece, i numeri parlano di otto casi in più, per un totale di infetti da inizio emergenza pari a 19.135. Attualmente positivi vi sono 1.799 persone, 150 in meno rispetto alla giornata precedente, mentre i ricoverati negli ospedali sono 420, di cui solo 29 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare 1.834 persone, infine i dimessi, che sono saliti a quota 3.366.

Pubblicità

BOLLETTINO VENETO, ZAIA: “CADE L’OBBLIGO DI MASCHERINA ALL’APERTO”

Nella conferenza stampa di ieri il governatore Zaia ha presentato la nuova ordinanza che resterà in vigore fino al prossimo 15 giugno e che prevede fra le altre cose la possibilità di non utilizzare la mascherina all’aperto: “Da lunedì la mascherina – le parole del presidente del Veneto – la porti nei luoghi chiusi o dove c’è assembramento, il che significa che quando vai a camminare non la usi, ma te la porti dietro che se incontri qualcuno la puoi indossare”. Il numero uno della regione, nel consueto punto stampa di ieri dalla sede della Protezione Civile di Venezia, ha commentato con ottimismo i nuovi dati: “Si sta spegnendo, la coda ce la trascineremo fino giugno, primi di luglio, ma la curva ha preso una bella piega già del 10 di aprile qui in Veneto. Il nostro modello ci diceva già mesi fa che avremmo avuto gli ultimi pazienti ai primi di luglio e così sarà”. Infine sulla riapertura dei confini regionali, Zaia ha spiegato: “Penso sia fondamentale non aprire a macchia di leopardo. Capisco la preoccupazione di qualche collega ma spero si possa aprire tutti assieme ma anche a livello europeo. Abbiamo la necessità di aumentare gli spostamenti e le relazioni”.

CONFERENZA STAMPA VENETO DEL 29 MAGGIO 2020





© RIPRODUZIONE RISERVATA