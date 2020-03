Bollettino Veneto, diretta conferenza stampa/ Video Zaia: dati coronavirus 31 marzo

È salito a 8.853 il numero dei positivi al coronavirus in Veneto. Questo il primo dato emerso dall’ultimo bollettino di ieri della Regione, quello di ieri sera. Sono stati registrati 344 casi in più rispetto a domenica. In attesa di aggiornamenti dal governatore Luca Zaia, che in mattinata interverrà in conferenza stampa (trasmessa in diretta sulla sua pagina Facebook), il dato dei soggetti in isolamento al momento è di 19.895 persone. Purtroppo, è cresciuto anche il numero dei morti: sono 436 infatti i pazienti deceduti positivi al Covid-19. C’è stato quindi un incremento di 34 vittime rispetto a domenica e 23 rispetto a ieri mattina. A registrare i decessi sono gli ospedali di Padova (2), Verona Borgo Roma, Belluno (2), Treviso, Conegliano, Vittorio Veneto (2), Venezia, Mirano, Dolo, Jesolo, Schiavonia (4), Santorso (2), Bassano, Vicenza, Legnago e Peschiera. Nell’ultimo bollettino della Regione Veneto era riportato anche il dato dei ricoverati non gravi: 1.669. Quelli in terapia intensiva sono 354, due in meno rispetto al mattino.

BOLLETTINO CORONAVIRUS VENETO: IL PROGETTO DI ZAIA

Per il Presidente della Regione Veneto questa è una settimana cruciale, in cui ci si “gioca la partita” contro il coronavirus. L’isolamento sociale ha aiutato a rallentare la velocità del contagio, per questo il governatore Luca Zaia sta preparando un’ordinanza per rinnovare per alcuni giorni le restrizioni in vista del picco, previsto per il 15 aprile. Ma sta pensando anche ad una “patente” per chi ha sconfitto il virus ed è risultato negativo. «È il progetto a cui stiamo pensando per un rientro graduale alla normalità, dopo che sarà finita l’emergenza», ha dichiarato nella conferenza stampa di ieri. Il governatore veneto sta pensando, dunque, ad un “soft landing”, perché il rientro alla normalità deve essere appunto graduale. La prudenza comunque resta alta: «Dobbiamo prendere tutte le precauzioni, perché ad esempio oggi abbiamo un caso di reinfezione che non ci piace». In tal senso potrebbero essere importanti eventuali indicazioni che arriveranno dalla nuova conferenza stampa di oggi, martedì 31 marzo 2020, per il consueto bollettino della Regione Veneto sul coronavirus.

