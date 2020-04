Bollettino Veneto, diretta conferenza stampa/ Video Zaia: dati coronavirus 4 aprile

Il Veneto è la regione più virtuosa secondo il report di Google sulla mobilità e gli effetti si vedono sulla diffusione del coronavirus. L’ultimo bollettino fornito in conferenza stampa dalla Regione Veneto segnala infatti 398 casi in più rispetto a giovedì, un numero in linea con gli ultimi dati relativi ai contagi. Di conseguenza, il numero dei positivi è salito a 10.581. Se però si tiene conto delle persone morte e guarite (quelle che hanno avuto un doppio tampone con esito negativo), i casi positivi attualmente scendono a 9.177. La provincia più colpita è quella di Verona, che ha 2.504 contagiati, mentre Padova segue con 2.484 casi e Treviso con 1.665. I decessi sono saliti: sono stati 598 nell’ultima rilevazione. Questo numero comprende sia le persone decedute in ospedale (35 in più rispetto al giorno prima, in totale 557), sia quelle morte al di fuori delle strutture ospedaliere, come case di riposo o domicilio, ma comunque positive al Covid-19. Per quanto riguarda, invece, i soggetti in isolamento, attualmente sono a 20.238. I ricoverati in area non critica sono 1.598, mentre quelli in terapia intensiva 327, quindi 8 meno di giovedì. Dal 21 febbraio l’Azienda Zero della Regione Veneto segnala 1.098 dimissioni.

BOLLETTINO VENETO: IN ARRIVO I MACCHINARI BLOCCATI IN PUGLIA

I nuovi dati, con i relativi aggiornamenti e l’atteso bollettino, verranno forniti dal governatore Luca Zaia nella conferenza stampa di oggi. Come di consueto, verrà trasmessa in diretta streaming video sulla sua pagina Facebook. Sarà l’occasione giusta per commentare la vicenda dei macchinari bloccati in Puglia. Si tratta di due macchinari estrattori di acidi nucleici reagenti free per eseguire i tamponi: erano stati bloccati dalla Puglia con un’ordinanza del governatore Michele Emiliano, ma arriveranno lunedì a Verona, stando a quanto appreso dal Corriere della Sera, che cita fonti vicine al Presidente della Regione Veneto Luca Zaia. I macchinari in questione sono stati prodotti dalla società Masmec di Modugno (Bari). Erano stati acquistati grazie alla donazione fatta dalla Fondazione Cariverona alla Regione Veneto. Lunedì, inoltre, entrerà in funzione un altro tipo di strumentazione che è stata acquisita dall’Olanda: permetterà all’equipe del professor Andrea Crisanti di eseguire 7-8 mila tamponi al giorno.

