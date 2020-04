Bollettino Veneto, diretta conferenza stampa/ Video Zaia: dati coronavirus 5 aprile

Il numero delle persone positive al coronavirus in Veneto è salito a 10.946 nelle ultime ore. Questo il dato emerso dal bollettino della Protezione civile, che praticamente aggiorna i dati del mattino. Ci sono dunque 365 casi in più rispetto a venerdì. Considerando le persone decedute e quelle guarite (coloro che hanno avuto doppio tampone negativo), i casi che sono attualmente positivi sono 9.399. La provincia che registra più casi è quella di Verona, con 2.567 positivi, a seguire Padova con 2.588 casi e Treviso con 1.689. I morti sono saliti ancora: sono a quota 624. Questo numero comprende sia i pazienti morti in ospedale (578, quindi 21 in più rispetto a venerdì), sia le persone decedute al di fuori delle strutture ospedaliere, come case di riposo o al proprio domicilio e comunque positivi al Covid 19. Le persone in isolamento sono arrivate a 20.058. Invece i ricoverati in area non critica sono 1.586, quelli in terapia intensiva 327, proprio come venerdì. L’Azienda Zero della Regione Veneto registra inoltre 1.148 dimissioni.

BOLLETTINO VENETO: ZAIA INTEGRA ORDINANZA

Il nuovo bollettino della Regione Veneto verrà presentato dal governatore Luca Zaia in conferenza stampa. Come di consueto, verrà trasmesso in diretta video streaming sulla pagina Facebook del Presidente della Regione Veneto. L’incontro odierno con la stampa sarà anche l’occasione per discutere dell’ordinanza che ha deciso di integrare con l’indicazione della chiusura dei negozi di generi alimentari anche il giorno di Pasquetta, 13 aprile. Nell’incontro di ieri in conferenza stampa il governatore veneto aveva spiegato infatti che «c’è un vulnus nel testo, perché l’ordinanza chiude i supermercati la domenica, ma anche lunedì 13 è “domenica”. Chiarificheremo ulteriormente». Il testo è stato quindi aggiornato e ora prevede la chiusura degli esercizi commerciali di vendita di generi alimentari nelle giornate di domenica 5 aprile e 12 aprile, e nella giornata del 13 aprile prossimi. C’è poi la polemica delle case di riposo. Roberta Meneghetti, presidente di quella di Merlara, da giorni ripete: «Ci hanno lasciati soli».

