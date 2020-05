Bollettino Veneto, diretta conferenza stampa/ Video Zaia: dati coronavirus 5 maggio

Pubblicità

Sono 18.378 i positivi al coronavirus nella Regione Veneto. Nella serata di ieri sono stati registrati altri 5 casi che si sono aggiunti a quelli forniti dal governatore Luca Zaia nel consueto bollettino mattutino. Sono 8 invece le nuove vittime, che portano il totale dei morti a 1.539 tra ospedali e Rsa. Invece i guariti, cioè i negativizzati virologici, salgono a quota 9.631. Aggiornato anche il dato relativo ai ricoverati: sono 1.044, di cui 943 in area non critica. In isolamento domiciliare invece si trovano 6.779 persone tra positivi e loro contatti, quindi 51 in meno rispetto al giorno prima. I dimessi invece sono 2.703. Gli otto decessi sono stati registrati all’ospedale di Borgo Roma a Verona, due a Belluno, quattro a Dolo, uno a Schiavonia, uno a Peschiera, che però che va tolto dal computo di ieri mattina che assegnava una vittima a Villafranca. In merito al nuovo focolaio all’ospedale di Noale, il presidente della Regione Veneto aveva chiarito che tutti sono stati subito individuati e trattati per restringere il contagio. «Abbiamo sotto occhio tutti i micro focolai importanti, stiamo seguendo questo fronte, ma ci dovremo abituare ogni tanto a qualche focolaio che si accende».

BOLLETTINO VENETO: NINO D’ANGELO CONTRO LUCA ZAIA

I dati sull’epidemia di coronavirus nella Regione Veneto verranno aggiornati oggi dal governatore Luca Zaia nel consueto appuntamento con i giornalisti. È prevista infatti la conferenza stampa in cui vengono forniti gli aggiornamenti sull’epidemia e si fa il punto della situazione, in questo periodo sulla Fase 2. L’appuntamento potrà essere seguito in diretta, visto che Zaia trasmette su Facebook quotidianamente le sue conferenze stampa. E dunque basta collegarsi sulla pagina social del governatore per seguire quella di oggi in diretta video streaming. E chissà se risponderà a Nino D’Angelo, che ieri all’AdnKronos ha criticato alcune sue decisioni prese in autonomia rispetto al governo. «Non è che ognuno può fare come ca… gli pare! Se tutti facessero come hanno fatto Zaia in Veneto e la Santelli in Calabria la gente sarebbe lasciata allo sbando». Potrebbe anche parlare del piano di riapertura delle scuole, che verrà presentato domani, secondo quanto anticipato dall’assessore alla Sanità regionale, Manuela Lanzarin.

