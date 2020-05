Bollettino Veneto, diretta conferenza stampa/ Video Zaia dati coronavirus 6 maggio

Pubblicità

Nuovo bollettino del Veneto. Anche oggi, mercoledì 6 maggio, verranno comunicati i dati riguardanti l’epidemia da coronavirus presso la regione governata da Luca Zaia. In attesa della conferenza stampa, diamo una ripassata veloce ai numeri di ieri. A martedì 5 maggio 2020, il numero di positivi in Veneto era di 18.402, con un surplus nelle ultime 24 ore di soli 24 nuovi casi, a conferma della tendenza positiva degli ultimi giorni. Nel contempo si sono registrate anche sei vittime, di cui cinque negli ospedali, e la restante nelle strutture territoriali, altro dato che fa ben sperare. Da quando è scoppiata l’emergenza, dallo scorso 21 febbraio, le vittime sono salite a quota 1.545 tra decessi nelle strutture ospedaliere ed Rsa, mentre i guariti sono aumentati fino a quota 9.741. In totale i ricoverati sono 1024 di cui 926 non critici. Infine il numero dei dimessi, che ieri è aumentato di 40 unità, fino ad un totale di 2.743 da quando è scoppiata la pandemia.

Pubblicità

BOLLETTINO VENETO, ZAIA: “SE NON METTETE LA MASCHERINA…”

Durante il consueto punto stampa regionale, il governatore Luca Zaia ha parlato della Fase 2 e dell’impossibilità di andare contro l’attuale Dpcm: «Non possiamo aprire i negozi ancora chiusi andando contro il Dcpm e poi comunque si rischia di mettere a rischio le persone ma stiamo lavorando con il Governo perché sia anticipata l’apertura dei negozi ancora chiusi, forse prima della data ipotizzata del 18 maggio». Zaia ha ricordato anche l’uso fondamentale delle mascherine e del distanziamento sociale: «Questo fatto è fondamentale e partendo da qui stiamo dialogando con il ministro per l’obbiettivo di portare a casa la possibilità delle Regione di decidere nei propri territori». Nulla di certo invece per quanto riguarda bar, ristorante e parrucchieri, le tre categorie che premono per la riapertura: «Il virus c’è ancora ma i dati dell’epidemia ci danno conforto e spero che per tutte queste attività si possa trovare presto una soluzione». Il governatore ha infine giustamente ribadito un pensiero che ripete ormai da ogni giorno: «Se non vi mettete la mascherina finisce che qualcuno lo aspettiamo in ospedale. Sono andato a fare un giro in mezzo ai campi e ho trovato persone senza mascherina: lo ripeterò fino alla nausea: non si fa così, perché si rischia di richiudere tutto».

CONFERENZA STAMPA VENETO DEL 5 MAGGIO 2020





© RIPRODUZIONE RISERVATA