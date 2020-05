Bollettino Veneto, diretta conferenza stampa/ Video Zaia, dati coronavirus 7 maggio

Pubblicità

E’ tutto pronto per il bollettino del Veneto di oggi, 7 maggio 2020, e per la conferenza stampa quotidiana del governatore della regione, Luca Zaia. In attesa di scoprire i dati aggiornati, andiamo a dare un breve sguardo ai numeri di ieri, che per l’ennesima volta, si confermano positivi. Il Veneto ha infatti registrato solamente 36 nuovi casi rispetto alla precedente rilevazione, un numero tra l’altro in decrescita di cinque positivi. I dati sono stati raccolti su circa 10mila tamponi, per una percentuale di casi di positività davvero bassa. Da quando è scoppiata l’epidemia, dallo scorso 21 febbraio, i contagiati in Veneto sono stati 18.479. Rimangono contenute anche le vittime, ieri solamente 7, di cui 3 a Dolo, due a Vicenza, e altre due a Verona e Negrar. Il bilancio aggiornato dei decessi sale così a quota 1.564, mentre i guariti in totale sono saliti di altre 183 unità, per un totale che ha sfondato quota 10mila. Al momento vi sono 902 persone ricoverate in area non critica negli ospedali veneti, con l’aggiunta di 90 nelle terapie intensive. In isolamento, invece, 6.175 persone.

BOLLETTINO VENETO, ZAIA: “SETTIMANA PROSSIMA TIREREMO LE SOMME SULLA FASE 2”

Numeri come detto positivi, che sono stati commentati con ottimismo dal governatore Luca Zaia: “Dall’inizio dell’emergenza – le parole rilasciate a Marghera, in provincia di Venezia, presso la sede della Protezione Civile, dove si svolge abitualmente la conferenza stampa – il numero di casi di positività al coronavirus in Veneto è 18.479, 77 in più rispetto a ieri. Per quanto riguarda le persone ricoverate- ha aggiunto – al momento sono 992, 32 in meno rispetto a ieri; abbiamo infranto la soglia dei 1.000 pazienti e questo è positivo. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono invece 90, 8 in meno rispetto a ieri”. Da lunedì è iniziata la Fase 2 che sembra per ora procedere in maniera diligente, ma come già spiegato in altre occasioni, qualora i numeri dovessero tornare a peggiorare, si tornerà alla Fase 1: “Gli effetti delle aperture di lunedì ce li avremo alla volta di 8, 10 giorni quindi tra lunedì prossimo o meglio mercoledì avremo già i ritorni in termini di contagiati, ricoverati e, in maniera minore, terapie intensive. Se va male tra 8 o 10 giorni allora si penserà a richiudere, come già accaduto in molti Paesi”.

