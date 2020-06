Bollettino Veneto, diretta conferenza stampa/ Video Zaia, dati coronavirus 8 giugno

Pubblicità

Si terrà come di consueto attorno all’ora di pranzo la nuova conferenza stampa di Zaia. In diretta video dalla sede di Venezia della Protezione Civile, il governatore analizzerà il nuovo bollettino della regione Veneto con i dati aggiornati ad oggi, lunedì 8 giugno. L’ultima comunicazione è giunta alle ore 17:00 di ieri sera, e i numeri sono ancora una volta positivi. Un solo infetto in più per un totale di quattro in surplus nelle ultime 24 ore (19.186 da inizio emergenza). 3.443 i pazienti dimessi dallo scorso 21 febbraio, mentre le vittime sono cresciute solo di una unità, portandosi a quota 1.954, di cui 1.398 negli ospedali. Molto bene anche i dati riguardanti gli ospedali, dove al momento troviamo solo 321 persone ricoverate, di cui 15 in terapia intensiva (solo uno positivo al covid). Infine i negativizzati virologici che hanno raggiunto quota 16.144.

Pubblicità

BOLLETTINO VENETO, ZAIA: “GRAZIE A MATTARELLA PER LE PAROLE SULL’AUTONOMIA”

In apertura di conferenza stampa di ieri, Zaia ha voluto mandare un messaggio di ringraziamento al presidente Mattarella, dopo le parole del capo dello stato sulle Regioni: “Ringrazio il Presidente Mattarella per aver voluto consacrare questa giornata. Ha valutato anche quello che è accaduto durante l’esperienza Coronavirus ne viene fuori una solidità di quella che è la logistica istituzionale in questo Paese, dove le Regioni non sono un ente inutile ma che ha assunto una operatività e un livello di conoscenza e difesa dei territori che è unico”. Quindi Zaia ha aggiunto sull’argomento: “Il Presidente Mattarella parla di autonoma e di leale collaborazione tra le istituzioni come completamento di quello che è interpretato nella Costituzione e vuole riferirsi al fatto che sia la Costituzione dei padri costituenti ma anche quella della modifica del titolo quinto del 2001 vanno nella stessa direzione”. Il governatore non lesina frecciatine nei confronti del governo: “Penso che quella di Mattarella sia una bella dichiarazione e spero che qualcuno se la stampi e se la metta nel comodino – aggiunge – visto e considerato che c’è ancora qualcuno che non ha capito che l’Autonomia non è una sottrazione di potere come la interpretano a Roma alcuni. Ad alcuni viene l’orticaria quando gli parli di Autonomia, li vedi in faccia, cominciano a cambiare colore. Ma l’Autonomia è una vera assunzione di responsabilità e le parole di Mattarella vanno in questa direzione”.

CONFERENZA STAMPA VENETO DEL 7 GIUGNO 2020





© RIPRODUZIONE RISERVATA